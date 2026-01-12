Apps
12 de enero de 2026
Avance en prevención: kits caseros de detección de VPH serán gratuitos en EE.UU

Las aseguradoras privadas deberán cubrir sin costo las pruebas domiciliarias de virus del papiloma humano para mujeres de 30 a 65 años, gracias a una actualización federal

Estados Unidos incorporará a partir de 2027 las pruebas caseras de detección del VPH como método preventivo cubierto por las aseguradoras privadas sin copago para mujeres de 30 a 65 años con riesgo promedio. 

La medida, impulsada por el Departamento de Salud, prioriza la prueba primaria de VPH cada cinco años, ya sea autoadministrada o en consultorio.

El dispositivo Teal Wand, que es el único aprobado por la FDA para uso domiciliario, permite a las usuarias recolectar la muestra vaginal de forma sencilla, rotar una esponja recolectora y enviarla por correo al laboratorio. Estudios confirman que su precisión es similar a las muestras tomadas por profesionales.

Con más de 13.000 diagnósticos y 4.300 muertes anuales por cáncer cervicouterino en el país,  causados por VPH de alto riesgo, esta opción busca llegar a las millones de mujeres que no realizan controles regulares por barreras de tiempo, transporte o incomodidad.

Expertos celebran el cambio como un paso clave para salvar vidas mediante detección precoz, aunque insisten en la necesidad de seguimiento médico en casos positivos. La cobertura obligatoria entrará en vigencia el 1 de enero de 2027.
 

