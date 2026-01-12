12 de enero de 2026
LA TECLA PATAGONIA
La lluvia trajo alivio pero continúan los trabajos para combatir el fuego en Chubut
En una semana, ya se quemaron 12 mil hectáreas y 265 brigadistas siguen trabajando en la zona afectada. El gobernador Ignacio Torres trabaja para garantizar el servicio de electricidad con generadores en Cholila y Epuyén. En tanto, brigadistas reclaman a la APN mejores condiciones laborales
La lluvia que cayó este domingo sobre las zonas afectadas por los incendios forestales en la provincia de Chubut trajo alivio a los brigadistas que desde hace una semana trabajan de manera ininterrumpida para combatir los distintos focos que están activos en la provincia. Sin embargo, la situación sigue siendo apremiante en el Parque Nacional Los Alerces, y ya se quemaron 12 mil hectáreas en la provincia.
El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó esta mañana una nueva una reunión con el comando de trabajo integrado por brigadistas, equipos técnicos, cuadrillas y voluntarios que se encuentran abocados al extenso operativo que la Provincia lleva adelante para combatir los incendios en distintas localidades y parajes de la cordillera.
Torres brindó un informe actualizado sobre el estado de los distintos focos ígneos activos y controlados, y mencionó las próximas acciones a llevar adelante, en el marco del operativo que incluye el despliegue de aviones hidrantes, maquinaria y la colaboración de organismos nacionales en los distintos frentes.
El encuentro tuvo lugar en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas – Las Golondrinas. Estuvieron presentes el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el ministro de Turismo, Diego Lapenna; el ministro de Producción, Juan Pavón; el secretario de Bosques, Abel Nievas; el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola; el subsecretario de Protección Civil, Eduardo “Lalo” Pérez; los intendentes de Epuyén, José Contreras, y de El Hoyo, César Salamín; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; brigadistas nacionales, de Chubut y de otras provincias.
Con respecto a los daños provocados por el incendio intencional en Puerto Patriada, que se extendió a parte del ejido de El Hoyo y Epuyén, Torres precisó que “hasta el momento pudimos contabilizar 24 viviendas afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos”.
En el mismo sentido, detalló que “ocho personas evacuadas permanecen en el Gimnasio Municipal de Epuyén, mientras que en la Escuela N° 223 de El Hoyo no hay evacuados, y una persona mayor, que estaba evacuada en Epuyén, debió ser trasladada al hospital por un cuadro gastrointestinal, de manera preventiva.
Torres indicó que, hasta el momento, “hay 581 personas abocadas al operativo de contención de las llamas, incluyendo 265 brigadistas de Chubut, Neuquén, Río Negro y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, además de personal de apoyo”, y agregó que “este domingo se sumaron 63 brigadistas de Córdoba y 15 del Servicio Nacional del Manejo del Fuego”.
Además, indico que “son ocho los medios aéreos operando desde el amanecer hasta el anochecer: dos helicópteros con helibalde, dos aviones hidrantes, tres aviones anfibios y el Boeing 737 de Santiago del Estero”, y agregó que “las primeras estimaciones indican que son más de 12 mil las hectáreas afectadas”.
Con respecto a los autores de los incendios intencionales, Torres reiteró que “vamos a ir hasta las últimas consecuencias para asegurarnos de que los responsables de haber provocado esta tragedia ambiental terminen donde tienen que terminar: en la cárcel”.
Ayer, Torres y parte de su gabinete estuvieron en Cholila junto al intendente Silvio Boudargham, para supervisar las tareas preventivas que se llevan a cabo para evitar que ese foco ígneo afecte el ejido de la localidad.
A través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), destacaron que se desarrollan tareas en dos frentes para garantizar el restablecimiento del servicio eléctrico y la seguridad del sistema en las localidades de Cholila y Epuyén, afectadas por el avance del incendio de Puerto Patriada sobre la línea de 13,2 kV, y se realizan reparaciones en la línea de media tensión de 33 kV.
Se espera en las próximas horas el arribo a la zona de equipos de emergencia adquiridos por la Provincia para garantizar el suministro eléctrico en Cholila y en Epuyén, las dos localidades más afectadas.
El Gobernador también recorrió la zona del Parque Nacional Los Alerces afectada por el incendio, junto al intendente de Esquel, Matías Taccetta, y autoridades de la Administración de Parques Nacionales. “Hasta el momento el foco está contenido, con un cortafuegos perimetral ya ejecutado en las inmediaciones de Cholila, para evitar que el fuego llegue a las cercanías de la localidad”, indicó el mandatario.
Reclamo de brigadistas
A una semana del inicio del fuego, brigadistas que trabajan en áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales difundieron un video público para visibilizar las condiciones en las que trabajan y reclamar mejoras.
Destacaron el rol esencial que cumplen en la protección de los bosques, la biodiversidad y el patrimonio natural de todos los argentinos. Señalaron que su tarea no se limita a los momentos de emergencia: a lo largo del año intervienen en prevención, monitoreo, control y respuesta ante situaciones de riesgo, muchas veces en contextos climáticos extremos.
Entre los principales reclamos, los brigadistas enumeran la falta de salarios acordes al riesgo y la responsabilidad que asumen, así como la necesidad de acceder al pase a planta permanente, lo que permitiría garantizar estabilidad laboral y derechos básicos. En el video remarcan que la vocación y el compromiso no pueden seguir sosteniéndose en condiciones de precarización.