La lluvia trajo alivio pero continúan los trabajos para combatir el fuego en Chubut

En una semana, ya se quemaron 12 mil hectáreas y 265 brigadistas siguen trabajando en la zona afectada. El gobernador Ignacio Torres trabaja para garantizar el servicio de electricidad con generadores en Cholila y Epuyén. En tanto, brigadistas reclaman a la APN mejores condiciones laborales

