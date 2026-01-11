Ya se quemaron más de 3.000 hectáreas y Nación refuerza la presencia en la zona

Un conflicto con los trapitos al sol El intento de ordenar el estacionamiento en Quilmes reabrió un conflicto de fondo: trapitos, informalidad y poder político. La ordenanza municipal desató una fuerte disputa entre el Ejecutivo local y el MTE de Juan Grabois, con protestas, represión y acusaciones cruzadas, mientras el municipio defiende la regulación del espacio público y los movimientos sociales denuncian pérdida de ingresos y negocios encubiertos