Ya se quemaron más de 3.000 hectáreas y Nación refuerza la presencia en la zona
El gobernador indicó que permanecen activos dos focos: uno en el Parque Nacional Los Alerces, y otro en El Hoyo, y sostuvo que buscan “comenzar a recuperar la normalidad en la comarca”. Por su parte, Adorni dijo que el gobierno nacional envió ayuda y Santilli volvería a Chubut junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva
Compartir
Los incendios forestales en la Patagonia, que tienen epicentro en la provincia de Chubut, mantienen en alerta a la población y a las autoridades, que siguen de cerca el curso de los acontecimientos. El gobernador Ignacio Torres informó que ya se vieron afectadas unas 3.500 hectáreas en Puerto Patriada y anunció para hoy la llegada de medios aéreos provenientes de Chile. En tanto, el Gobierno nacional dijo que envió 195 brigadistas y 15 medios aéreos y, según La Opinión Austral, esta semana se espera la llegada de funcionarios nacionales.
En una conferencia realizada ayer a la tarde, Torres detalló que permanecen activos dos focos: uno en el Parque Nacional Los Alerces, camino a Cholila, sin viviendas comprometidas, y otro en El Hoyo, donde se concentra el mayor esfuerzo operativo.
Sobre el foco en el Parque Nacional Los Alerces, aclaró que “fue accidental, producto de una tormenta eléctrica”, y explicó que se realizan perforaciones en Cholila para garantizar el abastecimiento de agua ante eventuales necesidades operativas.
Agregó que ayer y hoy serían “días críticos por el viento y las temperaturas”, pero señaló que “si seguimos trabajando de manera coordinada y con información clara, vamos a poder atravesar este fin de semana con mayor tranquilidad y comenzar a recuperar la normalidad en la comarca”.
El gobernador informó que "solamente tuvimos que comprometer a una familia que se incendiaron sus viviendas, la cual ya está contenida y acompañada por el gobierno para que puedan recuperar todo lo que perdieron".
Respecto de su intención de condenar a quienes iniciaron los incendios de manera intencional, sostuvo que “se está trabajando con un nivel de profesionalismo y articulación con Nación y fuerzas federales como hacía mucho tiempo no ocurría. Estamos convencidos de que vamos a dar con los responsables y que habrá sanciones ejemplares”, aseguró.
Torres también destacó el trabajo de los brigadistas y voluntarios: “Como gobernador, siento un profundo orgullo del espíritu solidario y del compromiso de todos los intendentes de la Comarca Andina y de todo el pueblo de la provincia”, agregó.
En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el gobierno nacional hizo un despliegue de recursos nacionales para asistir a las provincias patagónicas afectadas por los incendios forestales desde hace seis días.
“El Estado Nacional, a través de la Agencia Federal de Emergencias, con la ayuda de Parques Nacionales, Gendarmería y el Ejército, está prestando colaboración a las provincias con diferentes recursos”, dijo el funcionario este viernes.
Detalló que actualmente hay 195 brigadistas desplegados y 15 medios aéreos en operación, entre ellos aviones hidrantes y helicópteros, además de autobombas forestales y vehículos logísticos y de comando.
Además, Adorni anunció que el Banco Nación otorgará préstamos a productores damnificados por los incendios.
En tanto, según publica La Opinión Austral, fuentes oficiales confirmaron a ese medio que el próximo miércoles el ministro del Interior, Diego Santilli, volverá a Chubut, acompañado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
Según ese medio, Santilli visitará el lunes 12 de enero la provincia de Chaco y el miércoles 14 regresará al sur para recorrer las zonas damnificadas por los incendios. El funcionario estuvo el miércoles pasado en Chubut, junto a Torres. Ambos recorrieron los sectores afectados en las localidades de El Hoyo y Epuyén, y supervisaron el operativo en marcha junto a los equipos que trabajan para contener el fuego y asistir a los vecinos perjudicados.