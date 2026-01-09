9 de enero de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Abad alertó por la caída de la coparticipación: “Exigimos lo que nos corresponde”
La caída del coeficiente de coparticipación implica menos ingresos para el municipio, con posibles consecuencias en áreas clave como salud, seguridad e infraestructura
El ministerio de economía de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer los Coeficientes Únicos de Distribución (CUD) de cada municipio para la coparticipación provincial que le corresponde a cada uno.
El CUD de General Pueyrredón llegó a los 2,13342, lo que nos ubica dentro de los primeros nueve, pero está decayendo año tras año. En otras palabras, significa un menor ingreso de fondos provinciales para poder redistribuir en el municipio. A General Pueyrredon le corresponden 7.466 millones de pesos y resulta preocupante porque este fondo representa el 22,8% de los ingresos municipales.
La manera de calcular el CUD, según la Ley 10.559, es la siguiente. Se pondera en cuatro variables importantes, la primera es en la población que se calcula a través del censo, la segunda es la superficie territorial de cada municipio, la tercera es la producción en salud, hospitales y salud pública y la cuarta es la capacidad tributaria inversa, los municipios con menor capacidad de recaudación propia reciben una porción mayor.
Lo que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires no dejó claro es que porcentaje de la coparticipación corresponden a las variables.
Ante esta incesante caída de la coparticipación el senador nacional marplatense, Maximiliano Abad, publicó en redes sociales su inconformidad y una fuerte crítica a la Provincia.
De acuerdo al senador, “General Pueyrredon perdió casi el 5% de su participación en la coparticipación provincial”, lo cual muestra cuál ha sido la postura de los gobernantes de la Provincia desde que asumió el PRO, con María Eugenia Vidal como gobernante, hasta el día de hoy, que gobierna Axel Kicillof desde el 2019.
El senador además aclara que “el golpe más fuerte llegó ahora: entre 2023 y 2025 se perdió, en solo dos años, lo mismo que en toda la década anterior”. Por lo que muestra otra vez la clara indicación de que la Provincia de Buenos Aires, mayormente gobernada por el Partido Justicialista, ha decidido bajar uno de los ingresos más importantes al municipio.
Por lo que surge otra crítica más de Abad que es el sistema de medición de este coeficiente. “Peor aún: el gobierno provincial no publica las fórmulas ni los criterios con los que distribuye los recursos” publicó.
Además de esto, el senador marplatense hizo un punteo de cuáles serían las consecuencias para la ciudad que van desde menos presupuesto, salud, seguridad, infraestructura, servicios y una mayor carga para todos los vecinos.
Además mencionó que los vecinos del municipio van a tener que cubrir parte de ese porcentaje importante que representaba la coparticipación a través de los diferentes métodos de recaudación para que el municipio cuente con los fondos suficientes.
Por último, Abad hizo un reclamo que resuena en todos los ciudadanos de General Pueyrredon: “Exigimos lo que nos corresponde”.