PJ bonaerense: afiliaciones y padrón bajo la lupa hacia el cambio de autoridades

Else encuentra metido de lleno en el proceso legal hacia la renovación de autoridades mientras las diferencias internas continúan sin saldarse entre el kicillofismo y el kirchnerismo. Una nueva reunión se llevó a cabo este viernes en la que se puso la lupa sobre las afiliaciones y el padrón.Elpara cambiar la conducción del Consejo Provincial y de las 135 unidades básicas. En ese marco, aquel encuentro del 19 de diciembre en Malvinas Argentinas donde se resolvió poner la fecha se dispuso una serie consideraciones que impactan en la nueva etapa que se abrió en el justicialismo.Lase reunió nuevamente este viernes en la sede del PJ nacional, en el barrio porteño de Balvanera, bajo la presidencia del órgano del intendente. Allí, de manera presencial y virtual, los integrantes dialogaron en torno a los pasos a seguir.Según pudo conocer, habíaque se utilizará en los comicios. La inquietud surgió luego de que el Consejo Provincial aprobara el ingreso de más afiliados que deberán ser incorporados al registro electoral partidario.En ese marco, el intendente de Merlo,, había señalad a este medio tras el encuentro del 19 de diciembre que “se le va a pedir a la justicia una prórroga de algunos días, de algunas semanas, para que”. Además, remarcó que “fijamos un tope de hasta el cinco por ciento, para tener una mirada realista y que después la justicia también pueda cumplir”.El interrogante principal giraba en torno a la, ya que las oficializaciones de las altas afiliatorias deben tramitarse en el juzgado con sede en La Plata. La situación se complejizaba por la feria judicial de verano, que limita la actividad administrativa.No obstante, La Tecla confirmó que en el tribunal encabezado porse dispuso una guardia mínima para avanzar con estos expedientes. Los tiempos urgen ya que el cronograma dispuesto por el PJ planificó queEn este marco, en el reglamento aprobado para los comicios, en el artículo 4º se estableció que "el padrón estará, con la antigüedad establecida en el art 13 inc a), conforme las registraciones de la justicia federal electoral. El padrón se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales correspondientes y por orden alfabético. El padrón será único para ambos sexos”.La normativa a la que se hace referencia se encuentra en lay se detalla que “para el caso de elección de autoridades partidarias el padrón partidario se integrará con los afiliados inscriptos en los registros respectivos, a los que se refiere el artículo 3º y que a la fecha del comicio se encuentran en las siguientes condiciones: a)”.Para sortear ese requisito,Por ese motivo, el 19 de diciembre distintos dirigentes se dedicaron a cargar la información pendiente y acelerar el proceso administrativo.En cuanto al plano estrictamente político,. Lo concreto es que todavía no se iniciaron las charlas entre los jefes de cada sector para acercar las partes y llegar a un consenso.que poseen para intentar llegar a un acuerdo.Son varias las voces que plantean un escenario sin interna a nivel provincial, pero con eltal como sucedió en 2022. En aquel entonces se realizaron comicios en 11 distritos para dirimir los liderazgos locales. Los que protagonizaron una pelea en las urnas fueron: San Miguel, San Isidro, Tres de Febrero, Chascomús, Magdalena, Mar del Plata, La Costa, Necochea, Lobería, Ramallo y Ayacucho.Hasta el momento los candidatos que giran sonpor parte del kirchnerismo;por el kicllofismo y aparece también, que busca ser prenda de unidad y es impulsado por un grupo de intendentes. Tampoco hay que descarta ani a, entre otros. Por supuesto, una figura que genera incertidumbre es la de, enemistado con La Cámpora, pero que ha genero un acercamiento en las últimas semanas con Axel Kicillof.Eldel Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires oficializó la convocatoria a elecciones internas para el próximo 15 de marzo de 2026. El llamado apunta a renovar la conducción del Consejo Provincial del PJ y los 135 Consejos de Distrito.Según la resolución partidaria,de: Presidencia del Consejo Provincial; 32 consejeros titulares y 16 suplentes, distribuidos por sección electoral (4 titulares y 2 suplentes por cada sección); 15 consejeros titulares y 9 suplentes, discriminados en tres representaciones: mujer (5 titulares y 3 suplentes), juventud (5 titulares y 3 suplentes), gremios (5 titulares y 3 suplentes); Consejos de Partido de los 135 municipios y Congresales provinciales por distrito, conforme al artículo 70 de la Carta Orgánica.A su vez, el cronograma prevé que el 22/1/26 se habilite la atención de la mesa de entradas de la Junta Electoral. Desde ese día y hasta el 27/1 se realizará la, fecha en la que también vencerá el plazo para formular observaciones y tachas. El 3/2 será el límite para la presentación de avales y el. La exposición de listas se extenderá hasta el 12/2, mientras que el 15/2 cerrará el período de impugnaciones y comenzará el traslado. Este último se completará el 16/2, y el 19/2 la Junta deberá expedirse sobre las nóminas presentadas.Luego, el 21/2 se entregarán los modelos de boletas y el 27/2 la autoridad electoral emitirá su pronunciamiento sobre ellos. La aprobación definitiva llegará el 4/3.y al día siguiente (16/3) se iniciará el escrutinio.