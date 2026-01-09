9 de enero de 2026
ECONOMÍA
¿Se viene una cosecha récord?: qué dicen las proyecciones para este 2026
La producción de granos en todo el país podría marcar un máximo histórico con registros que podrían superar los alcanzados en 2018 y 2019. Un invierno con abundantes precipitaciones permitió iniciar las siembras con suelos provistos de humedad adecuada.
La producción total de granos en Argentina para la campaña 2025/26 alcanzaría 154,8 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 12% interanual y marcaría un nuevo máximo histórico, superando el récord previo de 141,5 millones de toneladas registrado en el ciclo 2018/19.
El escenario productivo está impulsado por una mejora en las condiciones climáticas luego de varios años afectados por sequías, heladas y déficit hídrico que impactaron de manera negativa en la superficie cosechada y los rindes.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el cambio se explica por un invierno con abundantes precipitaciones, que permitió iniciar las siembras con suelos provistos de humedad adecuada. Este factor resultó determinante tanto para la recuperación de los cultivos de invierno como para las perspectivas favorables de la cosecha gruesa.
En este contexto, el trigo y la cebada se consolidaron como los grandes protagonistas del invierno, con producciones récord estimadas en 27,7 millones y 5,6 millones de toneladas, respectivamente. En paralelo, la proyección para el maíz asciende a 61 millones de toneladas, lo que implica una suba del 22% respecto de la campaña anterior, empujada por la recuperación del área sembrada y mejores rindes esperados.
La entidad rosarina advierte, no obstante, que si bien las perspectivas para los cultivos de verano son positivas, los resultados finales dependerán de la evolución climática en los próximos meses, clave para confirmar el salto productivo.
El repunte productivo también tiene correlato en las proyecciones comerciales. Para 2026 se esperan exportaciones de granos, harinas y aceites por 110 millones de toneladas, el volumen más alto alcanzado por el país.
En términos de valor, estas ventas generarían un ingreso estimado de US$ 36.800 millones. El complejo sojero continuaría liderando las exportaciones agroindustriales con US$ 19.500 millones, seguido por el maíz con US$ 8.200 millones y el trigo con US$ 3.750 millones.
En paralelo, el informe técnico proyecta que la recaudación fiscal por Derechos de Exportación (DEX) correspondientes a las seis principales cadenas agroindustriales alcanzará US$ 4.830 millones en 2026, lo que representa un aumento del 4% respecto de las estimaciones para 2025. De ese total, el complejo soja aportaría US$ 3.670 millones.
El análisis concluye que, de mantenerse las condiciones climáticas favorables, la campaña 2025/26 podría consolidar un nuevo piso histórico de producción agrícola, con impacto directo en las divisas comerciales y la recaudación fiscal, reforzando el rol estratégico del sector agroindustrial argentino.