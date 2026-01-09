Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de enero de 2026 ECONOMÍA

¿Se viene una cosecha récord?: qué dicen las proyecciones para este 2026

La producción de granos en todo el país podría marcar un máximo histórico con registros que podrían superar los alcanzados en 2018 y 2019. Un invierno con abundantes precipitaciones permitió iniciar las siembras con suelos provistos de humedad adecuada.

