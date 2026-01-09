9 de enero de 2026
NUMEROS COMPLICADOS
Por el bajo consumo y las importaciones, la industria no encuentra piso
Tras las elecciones, el sector industrial anotó una baja del 0,6% mensual y desde diciembre acumuló una contracción del 5,5%. Según los números del INDEC, las fábricas de alimentos y bebidas anotaron una caída del 7,8% interanual en noviembre.
Ya con las elecciones detrás, la industria anotó una contracción del 0,6% mensual desestacionalizado, lo que consolidó una seguidilla de tres meses de contracción consecutivos.
En ese trimestre móvil negativo el deterioro acumulado fue del 1,7%, aunque en el total del 2025, es decir, comparando contra diciembre del 2024, la caída libre fue del 5,5% para ese sector clave para la dinámica del empleo de calidad. A la vez, la industria sufre por la baja del poder adquisitivo de los hogares, que impactó de lleno en el consumo privado.
El Indec publicó el informe del Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero correspondiente a noviembre, que mostró, además de la baja del 0,6% mensual desestacionalizado, también una contracción del 8,7% en la comparación interanual.
El sector fabril no encuentra un piso para su caída, de la mano de la baja del mercado interno en un contexto de apertura comercial y ciertas dificultades para el acceso a créditos por parte de las pymes.
Como muestra, el propio informe del Indec destacó algunos sectores que se vieron influenciados negativamente por el consumo interno. Así, por caso, las fábricas de alimentos y bebidas anotaron una caída del 7,8% interanual en noviembre.
Dentro de ese número, "las principales incidencias negativas se observan en galletitas, productos de panadería y pastas; otros productos alimenticios; y gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas".
En el caso de las galletitas, productos de panaderías y pastas, la baja fue del 11,9% interanual y esos "menores niveles de producción se vinculan con una disminución en los pedidos de la demanda interna".
En otros productos alimenticios, si bien hubo menores niveles de pesca de langostinos, también hubo "una menor comercialización al mercado interno de extractos y concentrados en polvo utilizados para la elaboración de bebidas y diversos alimentos". Productos como el vino mostraron bajas del 12,5% anual en los despachos al mercado interno.
También en azúcar, confitería y chocolate, que cae 15,4%, "la menor actividad productiva se explica por una caída en los pedidos del mercado interno". La carne vacuna redujo en un 6,8% el volumen destinado al consumo en el país. Los ejemplos se extienden en rubros como los autos, con bajas en las ventas a concesionarios del 44,8% y una reducción en la participación del total.
También las autopartes caen 19,9%, "debido principalmente a la caída del nivel de comercialización en el mercado interno". La menor producción de heladeras, freezers y lavarropas generó a la vez una baja del 39,7% en aparatos domésticos "que se vincula con una menor demanda local y con el ingreso de productos importados". Ejemplos similares se observaron en prendas de vestir, que cayó 17,6%.
Desde la UIA ya venían advirtiendo que los sectores que vienen en caída dentro de la industria fabril son aquellos que están relacionados con la construcción, que también viene en caída, y "aquellas con menor demanda final junto con una mayor competencia de bienes finales importados".
La construcción en su peor registro en más de un año
La construcción se hundió 4,1% desestacionalizado en noviembre y anotó su peor registro en más de un año. El Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) extendió su caída tras lo que fue el descenso de octubre.
Se trata de la peor cifra desde octubre de 2024, cuando la contracción fue del 5,1%. A su vez, la variación interanual también fue negativa en un 4,7% frente al mismo mes de ese año, aunque la variación acumulada de 2025 se ubica en el 6,6%, a falta de los datos de diciembre.
Entre otros indicadores, la cantidad de puestos de trabajo arrojó una suba interanual del 3,5% y llegó a los 392.130 trabajadores, mientras que las superficies autorizadas por los permisos de edificación creció 4,1% interanual a un total de 1.601.008 metros cuadrados.