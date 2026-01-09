Volver | La Tecla Nacionales 9 de enero de 2026 NUMEROS COMPLICADOS

Por el bajo consumo y las importaciones, la industria no encuentra piso

Tras las elecciones, el sector industrial anotó una baja del 0,6% mensual y desde diciembre acumuló una contracción del 5,5%. Según los números del INDEC, las fábricas de alimentos y bebidas anotaron una caída del 7,8% interanual en noviembre.

Compartir