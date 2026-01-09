9 de enero de 2026
NEGOCIACIONES
PJ bonaerense en tensión: apoderados definidos y pulseada abierta rumbo al 15M
Con internas sin resolver, el peronismo provincial avanza en el cronograma electoral mientras crece la disputa por la sucesión de Máximo Kirchner y el control del partido. Hay una enorme danza de nombres para definir quién será el próximo titular del partido.
El peronismo bonaerense transita semanas decisivas de cara a la renovación de autoridades prevista para el próximo 15 de marzo, en un clima de fuertes tensiones internas. Con apoderados ya definidos, persiste la incertidumbre sobre si el proceso derivará en una lista de unidad o en una competencia abierta.
Tras el encuentro realizado en Malvinas Argentinas antes de fin de año, el PJ bonaerense volverá a reunirse este viernes 9 de enero. La cita será en modalidad mixta, con presencia en la sede nacional de Matheu 130 y participación virtual, para continuar las negociaciones políticas.
En esa reunión previa quedaron confirmados los apoderados partidarios. Por el kirchnerismo fueron designados Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Eduardo López Wesselhoefft, mientras que el Movimiento Derecho al Futuro tendrá a Ulises Giménez, María Sol Berriel y Ana Laura Ramos.
En paralelo, intendentes del Conurbano activaron una intensa rosca territorial para reunir avales, clave de cara al cierre del 3 de febrero. Pocos días después, el 8 de febrero, vencerá también el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia del PJ bonaerense.
La disputa central gira en torno a la continuidad de Máximo Kirchner. El cristinismo impulsa su permanencia, mientras que el espacio alineado con Axel Kicillof busca una renovación que ordene al partido detrás del proyecto del gobernador.
En ese marco, suenan con fuerza los nombres de Verónica Magario, Julio Alak y Gabriel Katopodis, además de Andrés Larroque. También aparecen los intendentes Federico Otermín, Mariel Fernández y Leonardo Nardini, en un tablero aún abierto.
Además de la presidencia y vicepresidencia, el PJ deberá renovar consejeros, apoderados y la conducción de las 135 unidades básicas. Una discusión que promete profundizar las tensiones tanto a nivel provincial como en cada distrito.
El reglamento electoral ya fue aprobado por la Junta partidaria y establece paridad de género, sistema de avales y un esquema de impugnaciones que prioriza la vía interna. Con las reglas claras, el peronismo bonaerense se encamina a una definición clave para su futuro político.