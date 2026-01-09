Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de enero de 2026 NEGOCIACIONES

PJ bonaerense en tensión: apoderados definidos y pulseada abierta rumbo al 15M

Con internas sin resolver, el peronismo provincial avanza en el cronograma electoral mientras crece la disputa por la sucesión de Máximo Kirchner y el control del partido. Hay una enorme danza de nombres para definir quién será el próximo titular del partido.

Compartir