8 de enero de 2026
Un gremio municipal denunció el pago de salarios en cuotas y se declaró en alerta
La agrupación que nuclea a trabajadores de General Pueyrredon manifestó su enérgico repudio ante la decisión del Ejecutivo Municipal de fragmentar el pago de haberes, señalando una malversación de prioridades presupuestarias y advirtiendo sobre el avasallamiento de los derechos laborales en el distrito.
El escenario laboral en el municipio de General Pueyrredon atraviesa un momento de extrema tensión tras la confirmación de que los salarios de la planta estatal serán abonados de manera desdoblada.
Ante esta situación, la agrupación AzulGrana emitió un duro posicionamiento político en el que responsabiliza directamente al Ejecutivo por la vulneración de los derechos salariales, subrayando que "el salario no es una variable de ajuste" y que esta medida representa un castigo directo para quienes sostienen el funcionamiento de la ciudad.
Desde el espacio, sostienen que la crisis financiera que argumenta el Municipio no es producto del azar, sino de una serie de decisiones administrativas cuestionables. En este sentido, la AzulGrana vinculó la falta de fondos para salarios con una "escasa recaudación por falta de inspección" y denunció que, mientras se recortan los ingresos de los empleados, se mantienen gastos en publicidad y se producen nuevas designaciones en cargos políticos.
sta contradicción en las prioridades presupuestarias es el eje central del reclamo, donde exigen que cese la malversación de recursos que deberían garantizar la paz social y el cumplimiento de las obligaciones básicas del Estado.
En un mensaje directo a la conducción de la Intendencia, los referentes de la agrupación instaron a las autoridades a no "avasallar los derechos de las y los trabajadores", argumentando que son ellos quienes garantizan los servicios públicos que la comunidad de General Pueyrredon necesita. El comunicado, además, advierte que no permitirán que la operatividad del Estado local se pretenda financiar a costa del bolsillo de los trabajadores.
La postura de la AzulGrana es tajante frente a lo que consideran decisiones irresponsables por parte del Municipio. Con la consigna "Basta. Contra los trabajadores, no", el espacio cerró su descargo reafirmando su compromiso con la dignidad del empleo público y marcando una posición firme frente a un conflicto que afecta de manera directa la estabilidad económica de miles de hogares en el distrito.