Un gremio municipal denunció el pago de salarios en cuotas y se declaró en alerta

La agrupación que nuclea a trabajadores de General Pueyrredon manifestó su enérgico repudio ante la decisión del Ejecutivo Municipal de fragmentar el pago de haberes, señalando una malversación de prioridades presupuestarias y advirtiendo sobre el avasallamiento de los derechos laborales en el distrito.

