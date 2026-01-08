Los nuevos multimillonarios de la inteligencia artificial

El rápido avance de la IA, impulsado por hitos como el lanzamiento de ChatGPT, ha creado una generación de fundadores multimillonarios caracterizados por su juventud.



La mayoría de estos emprendedores tiene menos de 40 años y ha lanzado sus compañías en los últimos cuatro años. Entre los ejemplos destacados se encuentra Scale AI, una plataforma de etiquetado y preparación de datos para modelos de IA, cofundada por Alexandr Wang (28 años) y Lucy Guo (31 años), que alcanzó una valuación superior a los 29.000 millones de dólares en 2025 tras una inversión estratégica de Meta.



Otro caso notable es Anysphere, una herramienta de codificación asistida por IA desarrollada por un equipo de jóvenes llamados Michael Truell, Sualeh Asif, Aman Sanger y Arvid Lunnemark.



La valuación escaló a 29.300 millones de dólares tras una ronda masiva de 2.300 millones en noviembre de 2025.



Por su parte, Mercor, una plataforma de reclutamiento y entrenamiento de modelos con expertos humanos fundada por Brendan Foody (22 años) junto a compañeros de secundaria, alcanzó los 10.000 millones de dólares en su Series C de octubre de 2025.



Entre las pocas mujeres que destacan en este grupo figuran Lucy Guo (Scale AI) y Mira Murati (37 años), ex-CTO de OpenAI y fundadora de Thinking Machines Lab, un laboratorio de IA avanzada que ha escalado rápidamente hacia valuaciones de decenas de miles de millones de dólares en rondas recientes.



Otros nombres relevantes incluyen Safe Superintelligence (SSI), fundada por Ilya Sutskever (39 años) y enfocada en superinteligencia segura, con una valuación de alrededor de 32.000 millones de dólares en 2025, y Figure AI, especializada en robots humanoides y liderada por Brett Adcock (39 años), que alcanzó los 39.000 millones de dólares post-money en su ronda de septiembre de 2025.