8 de enero de 2026
FINANZAS
Coparticipación en disputa: cómo cambió el CUD 2026 para los municipios bonaerenses
Un informe de la consultora PPA analiza el nuevo Coeficiente Único de Distribución que regirá en 2026, detalla ganadores y perdedores, el impacto de los topes a la caída y las tendencias estructurales que redefinen la distribución del 16,14% de la masa coparticipable provincial.
La consultora PPA publicó un nuevo informe técnico sobre la evolución del Coeficiente Único de Distribución (CUD) que regirá para los 135 municipios bonaerenses a lo largo de 2026. Se trata del indicador que define cómo se distribuye entre los distritos el 16,14% de la masa coparticipable provincial, en función de criterios demográficos, fiscales, territoriales y sanitarios.
El documento contextualiza el nuevo esquema comparándolo con el coeficiente 2025, analiza los municipios que sufren recortes y aquellos a los que se les suavizan las pérdidas, y evalúa tendencias de largo plazo. Según el trabajo, la estructura del CUD combina factores redistributivos y proporcionales definidos por las leyes provinciales 10.559 y 10.820: el 36% responde a población; 13,3% a capacidad tributaria inversa; 8,7% a superficie; 13% a camas hospitalarias ponderadas por complejidad y ocupación; 9,3% a consultas médicas; 7,4% a pacientes-día; 3,7% a egresos hospitalarios; 3,7% a establecimientos sin internación; y 4,9% a servicios y funciones transferidas.
Topes a la caída del CUD y municipios alcanzados
Un eje central del análisis es el impacto del mecanismo de protección frente a caídas abruptas, incorporado en 2022 mediante la Ley 15.394 y posteriormente modificado por la Ley 15.561 de Endeudamiento 2026. Este esquema impide retrocesos superiores al 5% de un año a otro; si un municipio acumula dos caídas consecutivas del 5%, el tope se reduce al 2,5% para el tercer y cuarto año. Las diferencias se financian proporcionalmente entre los municipios que registran subas.
Para 2026, nueve municipios fueron alcanzados por el freno del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo. En tres de ellos —Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo— es el segundo año consecutivo con protección, lo que anticipa un tope del 2,5% para 2027.
Por otro lado, cuatro municipios ya ingresaron en el tope reducido del 2,5% tras dos ejercicios con caída del 5%: Luján, Lezama, Morón y Saavedra.
Caídas sin tope y distribución de ganadores y perdedores
Excluyendo a los municipios protegidos, los diez distritos que registraron mayores caídas plenas entre 2025 y 2026 fueron: Vicente López, Tandil, Azul, Chascomús, General San Martín, Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, San Antonio de Areco, Ayacucho y San Pedro. Allí, los retrocesos reflejan estrictamente el resultado del recálculo del CUD.
Una década de evolución: quiénes suben y quiénes bajan
El informe incorpora un capítulo de largo plazo que analiza el período 2016-2026. En ese horizonte se observan fuertes disparidades: los mayores incrementos acumulados corresponden a Escobar, Alberti, General Rodríguez, Exaltación de la Cruz, Carlos Casares, Lomas de Zamora, José C. Paz, Moreno, Tigre y General Viamonte. En contraste, las mayores caídas acumuladas se verifican en Arrecifes, General Madariaga, General Arenales, General Lavalle, General Alvear, Luján, Maipú, General Guido, Merlo y Tapalqué.
Persistencia y tendencias estructurales
Otro aporte relevante es el análisis de trayectorias persistentes. Allí destaca el caso de Magdalena, que acumula 15 años consecutivos de aumento del CUD. Le siguen Lomas de Zamora (8 años), La Plata (7), y un conjunto de distritos con entre 5 y 6 ejercicios de crecimiento sostenido.
En sentido contrario, Merlo presenta 8 años consecutivos de caída, seguido por General Pueyrredón y General Alvear (7 años). También aparecen secuencias negativas prolongadas en General Belgrano, General Guido, Ituzaingó, Lezama, Morón y Saavedra, entre otros.
Un punto que subraya el documento es que estas trayectorias no se limitan a municipios pequeños, sino que alcanzan a distritos de gran peso dentro de la coparticipación, como Lomas de Zamora y La Plata en el grupo de crecimiento, o Merlo y General Pueyrredón en el de caídas persistentes.
El informe de PPA permite observar un escenario heterogéneo y en tensión entre el cálculo técnico del CUD, los mecanismos de protección y las trayectorias acumuladas. Si bien el esquema de topes amortigua impactos financieros bruscos, también redistribuye costos entre municipios con subas, y abre debates sobre incentivos, criterios sanitarios, densidad demográfica y capacidad fiscal.
Para los distritos, más allá de la discusión política, el resultado del CUD 2026 implica efectos directos sobre la disponibilidad de recursos, la planificación presupuestaria y la capacidad de sostener servicios descentralizados como salud, niñez, educación y desarrollo local.