Causa por extorsión y tensión política: un referente de la CC bajo la lupa judicial

La imputación contra Matías Yofe reaviva el cruce entre la Coalición Cívica y sectores del poder político y judicial, en un contexto atravesado por causas sensibles como el escándalo de la mansión atribuida a la AFA y las que involucran a un exministro bonaerense

