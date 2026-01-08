8 de enero de 2026
Causa por extorsión y tensión política: un referente de la CC bajo la lupa judicial
La imputación contra Matías Yofe reaviva el cruce entre la Coalición Cívica y sectores del poder político y judicial, en un contexto atravesado por causas sensibles como el escándalo de la mansión atribuida a la AFA y las que involucran a un exministro bonaerense
Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica (CC) en el partido bonaerense de Pilar, sigue bajo la lupa luego de haberse presentado el pasado lunes ante la Justicia provincial en el marco de una causa en la que está imputado por presunta extorsión. Días antes, su domicilio había sido allanado por orden judicial, un procedimiento que el propio Yofe y su entorno calificaron como irregular. El dirigente es, junto a Elisa Carrió, uno de los denunciantes en la causa que investiga la presunta vinculación de dirigentes de la AFA con una mansión valuada en 20 millones de dólares en Villa Rosa.
Yofe compareció ante el fiscal Germán Camafreita acompañado por Carrió, quien además actúa como su abogada defensora, y por otros referentes de la CC que se acercaron a expresar respaldo político. Según fuentes judiciales, el imputado optó por no responder preguntas y se limitó a escuchar la imputación en su contra. La fiscalía esperaba secuestrar su teléfono celular, pero Yofe afirmó no contar con uno en ese momento.
La investigación se originó a partir de la denuncia de Atilio Ormeño, quien se desempeñó como chofer del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio. Según su presentación judicial, Ormeño afirmó que Matías Yofe lo habría contactado y luego intimidado con el objetivo de que prestara declaración en contra de su exjefe, en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de fraude con el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con el relato del denunciante, además de las supuestas amenazas, Yofe le habría ofrecido una compensación económica para inducirlo a incriminar a D’Onofrio, quien se encuentra procesado en ese expediente que tramita en el fuero federal de Zárate-Campana. Tanto Yofe como Elisa Carrió figuran como denunciantes en esa causa, un dato que la defensa considera central para entender el contexto y las derivaciones políticas y judiciales que rodean la acusación por extorsión.
En paralelo, el expediente generó sospechas en ámbitos judiciales sobre la posible existencia de un entramado de demandas judiciales utilizadas como mecanismo de presión. En el allanamiento realizado el viernes previo a la presentación de Yofe, la fiscalía secuestró computadoras y teléfonos hallados en su domicilio, en un operativo autorizado por el juez de Garantías de San Isidro, Walter Federico Saettone.
Desde la Coalición Cívica cuestionaron duramente el procedimiento y sostuvieron que la causa carece de sustento. Carrió denunció irregularidades en el allanamiento y afirmó que se trata de una reacción frente a las denuncias contra dirigentes de la AFA.
En otro frente judicial vinculado, continúa la disputa de competencia por la causa que investiga la titularidad real de la mansión de Villa Rosa. El juez Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico, rechazó inhibirse y sostuvo que el caso debe tramitar en la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que el eje central de la investigación es el manejo de fondos de la AFA. La definición final sobre qué juzgado continuará con el expediente quedó en manos de la Cámara Federal de San Martín.