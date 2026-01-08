“Municipios y coso”: picante réplica de un intendente UCR a Bullrich y Adorni

FINANZAS

Coparticipación en disputa: cómo cambió el CUD 2026 para los municipios bonaerenses Un informe de la consultora PPA analiza el nuevo Coeficiente Único de Distribución que regirá en 2026, detalla ganadores y perdedores, el impacto de los topes a la caída y las tendencias estructurales que redefinen la distribución del 16,14% de la masa coparticipable provincial.