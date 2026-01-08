“Municipios y coso”: picante réplica de un intendente UCR a Bullrich y Adorni

FINANZAS
“Más del 70% de la presión tributaria es nacional; más del 20% provincial y menos del 10 por ciento municipal”, detalló el jefe comunal boina blanca en respuesta a las dos publicaciones antes mencionadas.
+ 70% de la presión tributaria es Nacional, + 20% Provincial y - 10% Municipal.— Nahuel Mittelbach (@NahueMittelbach) January 8, 2026
El agro sigue pagando retenciones (muchos fundiéndose inundados en nuestra región) y no son capaces de cortar el pasto de las banquinas de las rutas nacionales.
Ah, pero los municipios y coso.
Fin.