Jueves, 8 enero 2026
Argentina
Buenos Aires
8 de enero de 2026
TENSIÓN

“Municipios y coso”: picante réplica de un intendente UCR a Bullrich y Adorni

El jefe de Gabinete de Javier Milei y la senadora libertaria apuntaron a los municipios por lo que consideran un abuso en el cobro de tasas. El alcalde de Florentino Ameghino los cruzó y explicó que el 70% de la presión tributaria es responsabilidad de Nación.

En pleno receso estival, la temperatura política subió de manera considerable luego de una serie de posteos libertarios apuntando a la responsabilidad de los municipios por lo que consideran un abuso en el cobro de tasas.

Fue el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, quien abrió el fuego al referir en sus redes sociales una supuesta charla con un empresario pyme, quien le habría contado que en 2025 le aumentaron la tasa municipal a tal punto que casi lo funden”. 

“Fue a pedir la exención al municipio porque claramente no podía seguir operando con ese nivel de tasa. Le dijeron que le daban la exención a cambio de algo: tenía que firmar una nota explicando que hasta la llegada de este gobierno en diciembre de 2023 jamás tuvo problemas económicos y que “por culpa de Milei” se está fundiendo”, añadió. 

Finalmente, apuntó a los jefes comunales, señalando: “Es interesante entender cómo operan algunos intendentes, expoliando a los que intentan cada día salir adelante, invirtiendo, contratando y produciendo”.

A los dardos contras la administraciones comunales se sumó la senadora nacional Patricia Bullrich, quien recomendó elaborar un “Reportá la Burocracia, al estilo del colosal Fede Sturzenegger, pero aplicado a las tasas municipales que se eximen con favores o se cobran sin ninguna devolución real de servicios. Les aseguro algo: en 1 hora rompemos récords de denuncias”.

Indignado, un intendente bonaerense salió al cruce de la crítica despiadada de ambos libertarios. Fuer el alcalde radical de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, quien contraatacó explicando la situación de los distritos.“Más del 70% de la presión tributaria es nacional; más del 20% provincial y menos del 10 por ciento municipal”, detalló el jefe comunal boina blanca en respuesta a las dos publicaciones antes mencionadas. 

Y continuó: “El agro sigue pagando retenciones (muchos fundiéndose inundados en nuestra región) y no son capaces de cortar el pasto de las banquinas de las rutas nacionales. Ah, pero los municipios y coso. Fin”.
 

Buenos Aires

