RECLAMOS

La anestesia en jaque: un sector clave que reclama honorarios desde 2025

El reclamo de más de 100 anestesiólogos revela atrasos de hasta 120 días en el pago de honorarios en al menos 18 hospitales de la región capital. Desde la Sociedad Platense de Anestesiología advierten que la falta de respuestas oficiales profundiza un problema estructural y pone en riesgo la continuidad de la cobertura anestesiológica en el sistema público de salud

La anestesia en jaque: un sector clave que reclama honorarios desde 2025
Alrededor de 100 anestesiólogos que trabajan en hospitales públicos de la región capital bonaerense se declararon en estado de alerta por la falta de pago de honorarios correspondientes a tareas realizadas entre septiembre y octubre de 2025. La denuncia fue realizada por la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA), que advirtió que, al 7 de enero de 2026, los profesionales acumulaban cerca de 120 días sin cobrar.

El conflicto impacta en al menos 18 hospitales de gestión municipal, provincial y nacional, ubicados en La Plata y otros distritos como Lobos y San Miguel del Monte. Desde la entidad profesional alertan que la prolongación de los atrasos pone en riesgo la continuidad de la cobertura anestesiológica en servicios esenciales del sistema público de salud.

Pese a la deuda, los anestesiólogos continúan cumpliendo funciones por razones éticas y para no perder su condición dentro de la SPA. “Seguimos trabajando para no perjudicar a los pacientes, pero la situación es insostenible”, sostuvo Carlos Marcheschi, secretario de Hacienda de la entidad, quien confirmó que los reclamos ya fueron presentados ante las autoridades hospitalarias sin respuestas concretas.

Desde la SPA remarcaron que no se trata de un hecho aislado, sino de un problema estructural que se repite desde hace años. En 2025 ya habían denunciado pagos con valores atrasados en convenios con el IOMA y, en 2022, deudas de hasta cinco meses en hospitales públicos, un escenario que vuelve a tensar el vínculo entre el sistema de salud y los profesionales especializados.

