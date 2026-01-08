Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de enero de 2026 RECLAMOS

La anestesia en jaque: un sector clave que reclama honorarios desde 2025

El reclamo de más de 100 anestesiólogos revela atrasos de hasta 120 días en el pago de honorarios en al menos 18 hospitales de la región capital. Desde la Sociedad Platense de Anestesiología advierten que la falta de respuestas oficiales profundiza un problema estructural y pone en riesgo la continuidad de la cobertura anestesiológica en el sistema público de salud

