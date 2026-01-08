Volver | La Tecla Nacionales 8 de enero de 2026 RESPUESTA NACIONAL

El ministerio de Seguridad advirtió que juzgará a los responsables de los incendios

La cartera que conduce Alejandra Monteoliva emitió un comunicado en el que detalló la ayuda enviada a Chubut para combatir el fuego en Puerto Patriada y advirtió que se investigan “hechos deliberados con posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches”

