8 de enero de 2026
RESPUESTA NACIONAL
El ministerio de Seguridad advirtió que juzgará a los responsables de los incendios
La cartera que conduce Alejandra Monteoliva emitió un comunicado en el que detalló la ayuda enviada a Chubut para combatir el fuego en Puerto Patriada y advirtió que se investigan “hechos deliberados con posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches”
El Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó un comunicado referido a los incendios en la Patagonia y advirtió que los responsables de iniciar el fuego serán identificados y juzgados. La advertencia de la cartera que desde diciembre conduce Alejandra Oliva, apunta a investigar a “grupos terroristas autoproclamados mapuches”, que a su entender podrían estar involucrados con los siniestros.
El organismo que conduce Alejandra Monteoliva, informó que la Agencia Federal de Emergencias (AFE) opera “en todo el territorio nacional y, en particular, en la provincia de Chubut” para combatir los incendios forestales, y advirtió: “Prender fuego no es un error: es un delito grave”.
En un comunicado difundido en la cuenta oficial del organismo, señalaron que “en la zona se investigan hechos deliberados con posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches, con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.
Enfatizaron que “No habrá impunidad. El Ministerio identificará, detendrá y llevará a juicio a los responsables” para concluir que “el que prende fuego, paga”.
En el comunicado, en el que se detallan los aportes realizados por la AFE para combatir el fuego, recordaron además que “en los espacios que determinen la Administración de Parques Nacionales y las autoridades provinciales, queda terminantemente prohibida cualquier forma de fuego al aire libre en tierras públicas del área cordillerana y en todo espacio no expresamente habilitado”.
La cartera sostuvo que se están haciendo despliegue de aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas, bomberos de las Fuerzas Federales y equipamiento pesado, integrados al sistema provincial de emergencia,
“Desde su creación, la AFE mantiene un monitoreo continuo de riesgos vinculados a emergencias y desastres. En ese marco, durante el mes de octubre se advirtió a todas las provincias sobre una temporada de alto riesgo”, se indicó.
Por último, indicaron que “cabe advertir que el 95 % de los incendios tienen origen humano. En la zona afectada no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”.