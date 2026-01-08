8 de enero de 2026
RECESION
Otro golpe al empleo en Pilar: cerró Gepsa Pet Foods y 80 trabajadores quedaron en la calle
La histórica fabricante de alimentos balanceados para mascotas, con más de 25 años de trayectoria y marcas líderes en el mercado, cerró su planta sobre la ruta 34 tras una caída de ventas y problemas financieros. El cierre fue oficializado en el Ministerio de Trabajo y los empleados permanecen en estado de alerta por el cobro de lo adeudado.
Los cierres no cesan en Pilar. Uno de los principales fabricantes de alimentos balanceados para mascotas, con 25 años de historia, cerró su planta en Pilar y dejó en la calle a 80 trabajadores.
Se trata de Gepsa Pet Foods de Grupo Pilar S.A. constituido en 2001, al adquirir la División Nutrición Animal de Cargill Argentina con más de 50 años de trayectoria en el país. En 2002, desarrollaron dos empresas dedicadas a la nutrición y salud animal: Gepsa Feeds para animales de producción y Gepsa Pet Foods para mascotas.
En 2003, lanzaron varias marcas al mercado de mascotas, entre ellas la reconocida Cari Amici. En 2006 adquirieron la división Pet Foods Argentina de Heinz USA y ahí es donde adquieren la planta bonaerense de Pilar, que según reconocen les permitió un gran crecimiento. En 2007, lanzaron la línea super premium Top Nutrition y la premium Ken-L. La empresa tenía un gran crecimiento y en 2010 crearon la línea de proteínas By-Pass Aminmax.
En 2012 se produce un gran despegue y crean Gepsa Grupo Pilar Chile Spa y comienzan a exportar a Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Panamá y República Dominicana. En 2017 lanzan el producto equino Fortaleza y desembarcan con esa línea en Qatar. En 2018, van con Top Nutrition a China.
Con toda esta historia a cuestas, tienen dos plantas una en territorio bonaerense y otra en Córdoba. A fin del 2025 deciden ajustar y luego cerrar la planta de ruta 34 kilómetro 2 en Pilar que fabricaba alimentos balanceados para mascotas (perros y gatos) bajo la línea Gepsa Pet Foods, informaron fuentes gremiales.
Para dimensionar la cartera de marcas que produce para veterinarias y pet shops: Top Nutrition, Ken-L y Exact y para el canal tradicional: Odwalla, 9 Lives, Amici, Compinches, Magníficos, Zimpi y Cari Amici, entre otras.
Hasta octubre todo parecía funcionar muy bien, pero desde ese mes la empresa comenzó a plantear que había tenido una baja en las ventas del 30%. Ante el planteo, Gepsa Pet Foods habló con los trabajadores y para mantener los puestos de trabajo propuso hacer una reducción de la jornada laboral. Los operarios aceptaron y pasaron a trabajar sólo 4 días a la semana, indicaron voceros gremiales
Los trabajadores comentaron que cuando pensaban que todo se iba a encaminar, la empresa comenzó a atrasarse con el pago de sueldos. En diciembre, volvieron a trabajar al ritmo normal, pero la empresa sorprendió con una propuesta: licenciar a casi todo el personal por vacaciones desde el 22 de diciembre de 2025, indicaron las fuentes.
La propuesta fue acompañada de otra mala noticia: "Diez días antes nos dicen que no vamos a cobrar las vacaciones y del medio aguinaldo pagaron sólo 200.000 pesos el 18 de diciembre", señaló un trabajador con 18 años en la empresa.
A pocos días de las fiestas, los empleados comenzaron a realizar asambleas con el gremio de Molineros (UOMA) y audiencias en el Ministerio de Trabajo. La empresa prometió que el cuarto día hábil de enero pagará las vacaciones adeudadas.
La última audiencia en el ministerio de Trabajo dejo claro que el cierre de Gepsa en Pilar era inevitable. En el acta, la empresa señaló que "pese a las distintas gestiones realizadas no ha podido resolver los problemas económicos que hacen imposible la continuidad productiva. Entre las iniciativas planteadas se buscó comprador para la planta sin que se haya podido concretar un interesado en concreto".
El escrito sigue y puntualiza que ante este escenario, "por los motivos enunciados se tomó la decisión de iniciar los trámites necesarios a fin del cierre del establecimiento fabril". Aseguraron que pagaran el medio aguinaldo con el resto de los haberes adeudados.
El principal fabricante de alimentos para mascotas fue contundente: "Lamentamos que la única solución que hoy se puede proponer es el cierre de planta, proceso que se propondrá sea realizado en forma ordenada y garantizando los derechos de todas las partes involucradas".
Mientras tanto, los trabajadores se mantienen en alerta en la entrada de la planta de Pilar. Temen que les ocurra lo mismo que le pasó a los trabajadores de la fábrica de cerámicas ILVA, que cerró y no abonó lo que les correspondía.
Por ahora, el centro de distribución y la parte administrativa funcionan normales, al igual que la planta de Córdoba. Aunque el cierre se oficializó tras un acta firmada el 29 de diciembre de 2025 en el Ministerio de Trabajo.