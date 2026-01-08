Volver | La Tecla Municipios 8 de enero de 2026 RECESION

Otro golpe al empleo en Pilar: cerró Gepsa Pet Foods y 80 trabajadores quedaron en la calle

La histórica fabricante de alimentos balanceados para mascotas, con más de 25 años de trayectoria y marcas líderes en el mercado, cerró su planta sobre la ruta 34 tras una caída de ventas y problemas financieros. El cierre fue oficializado en el Ministerio de Trabajo y los empleados permanecen en estado de alerta por el cobro de lo adeudado.

