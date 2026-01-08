8 de enero de 2026
Caminos rurales: dos municipios recibieron equipamiento clave de la Provincia
La resolución oficializa la entrega de una pala cargadora para tareas de mantenimiento y reparación en la localidad de Salliqueló. También se favoreció a Azul
El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires otorgó a la Municipalidad de Salliqueló una pala cargadora nueva en carácter de subsidio en especie, destinada a la reparación y mejora de los caminos rurales del distrito. La medida quedó formalizada a través de la Resolución N° 692/25, firmada por el ministro Javier Rodríguez y publicada en el Boletín Oficial.
La entrega de la maquinaria se inscribe en el Plan de Mejoras de Caminos Rurales, que forma parte del Plan de Reactivación Productiva “Provincia en Marcha”, una política orientada a fortalecer la infraestructura rural y garantizar mejores condiciones de conectividad en el interior bonaerense. El objetivo central es facilitar el ingreso y egreso de la producción y mejorar la logística de los sectores agropecuarios.
Según detalla la resolución, la pala cargadora —marca CRYBSA, modelo C80— será utilizada exclusivamente para trabajos de mantenimiento, reparación y mejora de la red vial rural de Salliqueló. Los beneficiarios finales de estas obras serán los pequeños y medianos productores, cooperativas y actores del entramado productivo local que dependen del buen estado de los caminos para desarrollar su actividad.
El municipio deberá rendir cuentas sobre el destino del subsidio ante el Honorable Tribunal de Cuentas y, además, informar al Ministerio de Desarrollo Agrario los tramos de caminos rurales que sean intervenidos con la maquinaria recibida. Estas exigencias buscan garantizar el uso adecuado de los recursos y la transparencia en la ejecución de las políticas públicas.
Finalmente, la resolución establece que la Municipalidad de Salliqueló deberá comunicar la medida al Honorable Concejo Deliberante. Con esta asistencia, la Provincia refuerza su estrategia de acompañamiento a los municipios en obras de infraestructura rural, consideradas clave para el desarrollo productivo, el arraigo y la generación de empleo en el interior bonaerense.
En la misma línea, el Ministerio de Desarrollo Agrario también otorgó un subsidio en especie a la Municipalidad de Azul, consistente en una niveladora de arrastre Grosspal modelo NA 30 articulada, destinada a la reparación y mejora de caminos rurales del distrito, según lo dispuesto en el marco del Decreto N° 1037/03. La asistencia se inscribe en el Plan de Mejoras de Caminos Rurales del programa Provincia en Marcha y apunta a fortalecer la infraestructura vial para facilitar el transporte de la producción y el acceso a los establecimientos agropecuarios, con rendición obligatoria ante el Tribunal de Cuentas y la comunicación formal al Concejo Deliberante local.