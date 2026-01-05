Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de enero de 2026 BAJO LA LUPA

La eliminación del PROFIDE y la incógnita sobre fondos adeudados a constructoras

El Gobierno bonaerense, con la aprobación en la Legislatura, eliminó dos fondos fiduciarios y uno pasó a la órbita del Instituto de la Vivienda. Las obligaciones del fideicomiso que todavía no se cancelaron generan preocupación.

Compartir