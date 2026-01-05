Movimiento en el massismo: un intendente deja su cargo y pasa al Ministerio de Infraestructura
El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, dejará su cargo al frente del municipio para asumir una función en el área de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, un movimiento de reordenamiento político dentro del oficialismo bonaerense.
Gelené, dirigente de peso territorial del Frente Renovador, se incorpora a un área estratégica en un contexto marcado por la crisis hídrica, eventos climáticos extremos y la necesidad de obras estructurales para prevenir inundaciones y sequías. Su desembarco refuerza la presencia massista en un ministerio clave del gabinete de Axel Kicillof.
Según informaron fuentes del oficialismo, Gelené "va a coordinar los comité de cuencas que pisan diferentes áreas en el ministerio: ADA, subsec de Hídricos, etc.".
El movimiento también impacta en el tablero local. La salida del intendente abre una etapa de transición en Las Flores y reconfigura el escenario político peronista en la Quinta, donde el oficialismo deberá sostener la gobernabilidad y proyectar el recambio en un año de definiciones internas.
La llegada de Gelené a Recursos Hídricos se inscribe en el equilibrio interno del peronismo bonaerense con el Frente Renovador, consolidando posiciones en áreas técnicas de alto impacto presupuestario y social, mientras se profundiza la discusión sobre el rol de la Provincia ante el retiro del Estado nacional.
Composición de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
Subsecretario Néstor Fabián ÁLVAREZ
Dirección Provincial de Hidráulica Flavio SEIANO Dirección Técnica de Proyectos Gustavo Adrián COLLI Dirección Operativa José Luis DONANTUENO Dirección de Mantenimiento Horacio Alcides GIUSSO Dirección Ejecutiva Mauricio José PEREYRA
Dirección Provincial de Agua y Cloacas Graciela Luisa AMBROSOLIO Dirección Técnica de Programas y Proyectos María Inés PLET Dirección Ejecutiva de Obras Carlos Emilio BOUISSOU Dirección de Saneamiento Rural Paula Andrea MACHADO
Dirección Provincial de Regulación y Planificación Tarifaria del Servicio Público de Agua y Saneamiento Emiliano RUSSO Dirección de Regulación del Servicio Público de Agua y Saneamiento Juan Manuel Granillo FERNÁNDEZ Dirección de Planificación Tarifaria Dirección de Monitoreo Hídrico Paula Andrea RAMÍREZ