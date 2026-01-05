Apps
Movimiento en el massismo: un intendente deja su cargo y pasa al Ministerio de Infraestructura

El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, dejará su cargo al frente del municipio para asumir una función en el área de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, un movimiento de reordenamiento político dentro del oficialismo bonaerense.

El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, dejará su cargo al frente del municipio para asumir una función en el área de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, una decisión que combina gestión técnica y reordenamiento político dentro del oficialismo bonaerense.

Gelené, dirigente de peso territorial del Frente Renovador, se incorpora a un área estratégica en un contexto marcado por la crisis hídrica, eventos climáticos extremos y la necesidad de obras estructurales para prevenir inundaciones y sequías. Su desembarco refuerza la presencia massista en un ministerio clave del gabinete de Axel Kicillof.

Según informaron fuentes del oficialismo, Gelené "va a coordinar los comité de cuencas que pisan diferentes áreas en el ministerio: ADA, subsec de Hídricos, etc.".

El movimiento también impacta en el tablero local. La salida del intendente abre una etapa de transición en Las Flores y reconfigura el escenario político peronista en la Quinta, donde el oficialismo deberá sostener la gobernabilidad y proyectar el recambio en un año de definiciones internas.

La llegada de Gelené a Recursos Hídricos se inscribe en el equilibrio interno del peronismo bonaerense con el Frente Renovador, consolidando posiciones en áreas técnicas de alto impacto presupuestario y social, mientras se profundiza la discusión sobre el rol de la Provincia ante el retiro del Estado nacional.

Composición de la Subsecretaría de Recursos Hídricos

Subsecretario
Néstor Fabián ÁLVAREZ
 
Dirección Provincial de Hidráulica
Flavio SEIANO
Dirección Técnica de Proyectos
Gustavo Adrián COLLI
Dirección Operativa
José Luis DONANTUENO
Dirección de Mantenimiento
Horacio Alcides GIUSSO
Dirección Ejecutiva
Mauricio José PEREYRA
 
Dirección Provincial de Agua y Cloacas
Graciela Luisa AMBROSOLIO
Dirección Técnica de Programas y Proyectos
María Inés PLET
Dirección Ejecutiva de Obras
Carlos Emilio BOUISSOU
Dirección de Saneamiento Rural
Paula Andrea MACHADO
 
Dirección Provincial de Regulación y Planificación Tarifaria del Servicio Público de Agua y Saneamiento
Emiliano RUSSO
Dirección de Regulación del Servicio Público de Agua y Saneamiento
Juan Manuel Granillo FERNÁNDEZ
Dirección de Planificación Tarifaria
Dirección de Monitoreo Hídrico
Paula Andrea RAMÍREZ

 

