Lunes, 5 enero 2026
5 de enero de 2026
CONMOCION

Un glorioso rescate en Castelli: 133 caballos víctimas de maltrato fueron arreados casi 40 km para su salvación

En un operativo intenso y fuera de lo común dentro de la provincia de Buenos Aires, la ONG ACMA pudo hacerse cargo de la situación y trasladaron a los animales hacia un lugar seguro

Durante un operativo inédito pero con buenos resultados, la Asociación contra el maltrato animal (ACMA) rescató a 133 caballos que presentaban signos de abandono, lesiones y desgaste físico en un campo de Castelli, en la provincia de Buenos Aires. 

La intervención judicial detectó graves falencias en el cuidado de los animales que mostraban heridas por la tracción a sangre, rengueras, entre otras, que complicaba su posibilidad de movilidad. 

En este contexto, ACMA actuó como depositaria judicial, trasladó a los equinos a un campo que es alquilado en la localidad de Pila y se hizo cargo de la atención especializada para mejorar su situación actual. 

Sin embargo, esta acción no fue nada fácil. Sucede que los caminos rurales tienen una pésima situación que impedía el acceso directo de camiones. De esta manera, se decidió que los animales fueran arreados por treinta kilómetros hasta los corrales de la Sociedad Rural de Castelli. 

Vale mencionar que esta hazaña comenzó en la madrugada para evitar las altas temperaturas e incluyeron paradas claves para que los animales fueran hidratados y pudieran descansar. 
Una vez que llegaron, los caballos fueron ordenados por peso y tamaño, luego los cargaron en camiones para terminar el trayecto hasta Pila. 

Una vez en las instalaciones de la Sociedad Rural, los caballos fueron clasificados por peso y tamaño, y cargados en cinco camiones para completar el trayecto final hasta el espacio que es rentado en Pila.

En diálogo con La Tecla, María Luongo se refirió a lo sucedido y reveló que desean contar con un campo propio para poder alojar a los caballos de forma definitiva. Asimismo reveló que se encuentran trabajando para cumplir este sueño para garantizarles estabilidad a los animales. 


 

