DE REGRESO

Intendente UCR recibió el alta definitiva y retoma sus funciones

El jefe comunal de San Cayetano, Miguel Gargaglione, volvió al Ejecutivo tras padecer internaciones y una operación. En agosto había tenido neumonía biletarial, pero debió ser intervenido quirúrgicamente al sufrir problemas cardiológicos.

Recuperado de una serie de problemas cardiovasculares, el intendente de San Cayetano, el radical Miguel Ángel Gargaglione, fue dado de alta y retomó su actividad al frente del Ejecutivo de ese distrito de la Quinta Sección.

Desde la comuna informaron que reciben esta noticia con gran alegría, destacando el regreso del jefe comunal “con más fuerzas que nunca” para continuar con la gestión al servicio de la comunidad sancayetanense.

Asimismo, se expresa un especial agradecimiento a Alejo Christiansen, quien durante este período asumió la responsabilidad de desempeñarse como intendente interino, llevando adelante la conducción del Municipio con compromiso, responsabilidad y humildad.

El veterano alcalde de la UCR viene padeciendo problemas de salud desde hace varios meses, que obligaron a internaciones y operaciones en Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires, un cuadro que comenzó con una neumonía bilateral. 

Poco después de recibir el alta, sufrió una recaída al padecer una insuficiencia cardíaca descompensada secundaria que lo obligó a tener que recibir otra vez atención hospitalaria, siendo intervenido del corazón.

Por este motivo había extendido su licencia, con el objetivo de comenzar con el periodo de recuperación post operatoria, recuperándose de forma satisfactoria.
 

