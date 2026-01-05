Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de enero de 2026 DE REGRESO

Intendente UCR recibió el alta definitiva y retoma sus funciones

El jefe comunal de San Cayetano, Miguel Gargaglione, volvió al Ejecutivo tras padecer internaciones y una operación. En agosto había tenido neumonía biletarial, pero debió ser intervenido quirúrgicamente al sufrir problemas cardiológicos.

