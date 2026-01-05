Volver | La Tecla Municipios 5 de enero de 2026 GESTOS DE AUSTERIDAD

Intendente y sus funcionarios se reducen el sueldo por “austeridad y responsabilidad”

El jefe comunal de Dolores, el peronista Juan Pablo García, aplicó la medida a los cargos políticos de su gestión. Asegura que así garantiza el cumplimiento de las tareas básicas del municipio. No alcanza a los trabajadores de la comuna.

