Lunes, 5 enero 2026
Argentina
5 de enero de 2026
GESTOS DE AUSTERIDAD

Intendente y sus funcionarios se reducen el sueldo por “austeridad y responsabilidad”

El jefe comunal de Dolores, el peronista Juan Pablo García, aplicó la medida a los cargos políticos de su gestión. Asegura que así garantiza el cumplimiento de las tareas básicas del municipio. No alcanza a los trabajadores de la comuna.

En medio de la crisis económica, el intendente de Dolores, Juan Pablo García (Unión por la Patria), decidió reducirse el sueldo, una medida que también alcanza a los miembros de su gabinete.

Según explicó el jefe comunal en sus redes sociales, la medida fue adoptada con la convicción de que en momentos complejos quienes ocupan cargos públicos deben actuar con austeridad y responsabilidad.

“Tomé la decisión de reducir mi sueldo y el de los funcionarios políticos de mi gestión”, señaló García a Urgente Ayacucho, remarcando que se trata de una acción concreta frente a la difícil situación financiera.

En tal sentido, el jefe comunal peronista aclaró que la iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante, lo que le otorga respaldo institucional y legal, y destacó que la medida no afecta a los trabajadores municipales, quienes continuarán percibiendo sus salarios con normalidad.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que esta decisión forma parte de una política de ordenamiento y cuidado de las finanzas del municipio, con el objetivo de garantizar su sustentabilidad económica.

Al respecto, García remarcó que el contexto actual es complejo y que varios municipios de la región y de la Provincia atraviesan situaciones financieras difíciles, lo que obliga a tomar decisiones responsables.
 

