Buenos Aires 5 de enero de 2026

Desde el campo advierten por la falta de prevención y reclaman asistencia urgente tras los incendios rurales

Carbap alertó por la gravedad de los focos en el sur bonaerense y, sobre todo, en La Pampa, donde rige alerta roja por riesgo extremo. Denunció ausencia de planificación estatal, falta de recursos para combatir el fuego y pidió créditos especiales para los productores afectados.

