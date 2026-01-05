5 de enero de 2026
BOLETÍN OFICIAL
Calendario Escolar 2026: cuándo empiezan y terminan las clases en PBA
La Dirección General de Cultura y Educación fijó las fechas para todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires aprobó oficialmente el Calendario Escolar 2026, que regirá para todos los niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo bonaerense. La medida quedó formalizada a través de la Resolución Conjunta N° 6568/2025 y garantiza un piso mínimo de 190 días efectivos de clase, en línea con lo establecido por el Consejo Federal de Educación.
Según el cronograma aprobado, las clases comenzarán el 2 de marzo de 2026 para los niveles Inicial, Primario, Secundario —incluidas las modalidades Técnica, Agraria y Artística—, Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Física y Centros Educativos Complementarios. En todos esos casos, el receso de invierno se extenderá del 20 al 31 de julio, mientras que la finalización del ciclo lectivo será el 22 de diciembre de 2026
En el nivel superior, el calendario presenta diferencias: la Educación Superior Docente, Técnica y Artística iniciará el ciclo el 16 de marzo y concluirá el 27 de noviembre, manteniendo también el receso invernal entre el 20 y el 31 de julio. En tanto, la Formación Profesional comenzará el 9 de marzo y finalizará el 18 de diciembre, con las mismas fechas de vacaciones de invierno
El calendario incorpora además una planificación institucional que incluye conmemoraciones, celebraciones y actividades pedagógicas con anclaje local y regional, que deberán integrarse a las planificaciones institucionales, curriculares y áulicas. Desde la cartera educativa se remarcó que estas instancias buscan fortalecer la identidad cultural y el compromiso democrático de las comunidades educativas.
La resolución también fija la realización de cinco jornadas institucionales a lo largo del ciclo lectivo: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una adicional a definir por los equipos distritales e institucionales. Asimismo, se establece que el acto de cierre del ciclo lectivo podrá realizarse entre el 17 y el 22 de diciembre de 2026
Por último, el texto deroga excepciones previas al cumplimiento del calendario escolar y dispone que las escuelas de gestión privada alcanzadas por convenios internacionales deberán ajustar su ciclo lectivo a este marco general. Con esta definición, la Provincia busca ordenar la planificación educativa de 2026 y asegurar previsibilidad en el funcionamiento del sistema escolar bonaerense.