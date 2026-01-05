Volver | La Tecla Nacionales 5 de enero de 2026 INTERNACIONAL

Maduro comparece este lunes ante la justicia de Estados Unidos: cuáles son los cargos

Tras su reciente captura, el líder venezolano Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante el juez Alvin Hellerstein para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo. Según trascendió, el proceso podría durar meses o incluso años.

