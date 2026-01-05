5 de enero de 2026
Maduro comparece este lunes ante la justicia de Estados Unidos: cuáles son los cargos
Tras su reciente captura, el líder venezolano Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante el juez Alvin Hellerstein para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo. Según trascendió, el proceso podría durar meses o incluso años.
Este lunes 5 de enero de 2026 marca un punto de inflexión en la geopolítica del continente, ya que Nicolás Maduro dejará su celda en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para ser trasladado, bajo un estricto anillo de seguridad, al tribunal federal de Manhattan, y comparecer ante la Justicia de Estados Unidos, tras su captura del pasado sábado.
La sesión, presidida por el juez Alvin K. Hellerstein, tendrá un carácter formal pero decisivo, debido a que se llevará a cabo la lectura de cargos. Así, se oficializarán las acusaciones que vinculan al líder venezolano con el liderazgo de una organización criminal dedicada al narcotráfico y alianzas con grupos terroristas.
A su vez, la ex primera dama también estará presente, imputada por soporte logístico y financiero a la estructura criminal.
Se espera que la fiscal general, Pamela Bondi, solicite la detención preventiva sin fianza de ambos, dada la peligrosidad y el riesgo de fuga, lo que mantendría a ambos tras las rejas durante todo el proceso.
Desde su arribo, la pareja permanece en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión de máxima seguridad que ha albergado a figuras vinculadas al terrorismo y al crimen organizado. Según fuentes judiciales, el proceso que comienza este lunes podría extenderse por meses, dado el volumen de pruebas que la fiscalía asegura haber recolectado durante años de investigación silenciosa.
Mientras tanto, la captura de Maduro no estuvo exenta de violencia. La intervención de las fuerzas especiales estadounidenses en territorio venezolano dejó un saldo de aproximadamente 40 víctimas fatales y una Caracas bajo control militar extranjero.
A su vez, mientras el Departamento de Justicia defiende la legalidad de la operación como una acción contra el tráfico de drogas, el presidente Donald Trump introdujo una variable económica al confirmar que el objetivo final de Washington es facilitar que las petroleras estadounidenses retomen la explotación del crudo en suelo venezolano.
Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos
Específicamente, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha imputado a Nicolás Maduro por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pam Bondi, una funcionaria estadounidense, afirmó que Maduro y Flores “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, agradeciendo al presidente Trump por su liderazgo y a las “valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, según su tuit.
El presidente estadounidense Donald Trump fue quien declaró el éxito de la operación, afirmando que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país”. Trump justificó la acción al señalar: “Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas. Y queremos recuperarlo”, describiendo la operación como “un buen plan” y “brillante”.