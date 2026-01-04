Apps
Golpe al bolsillo en verano: la Provincia aumentó los peajes y crecen las críticas

La suba de entre el 7% y el 10% en la Autopista Buenos Aires–La Plata y el corredor atlántico, aplicada sin aviso previo y en pleno inicio de la temporada turística, despertó el rechazo de usuarios y transportistas, que denuncian un esquema recaudatorio, falta de transparencia y ausencia de mejoras en las rutas.

La provincia de Buenos Aires aplicó un nuevo y sorpresivo aumento en los peajes de la Autopista Buenos Aires–La Plata y del corredor atlántico, con subas de entre el 7% y el 10% que rigen desde el 3 de enero. La medida generó un inmediato rechazo de usuarios, transportistas y organizaciones viales, que cuestionan su legalidad, el momento elegido y el impacto económico en plena temporada de verano.

La denuncia fue encabezada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), que advirtió que la actualización tarifaria se dispuso sin una difusión adecuada ni instancias previas de participación, justo cuando se incrementa de manera exponencial el tránsito hacia la Costa Atlántica. Para la entidad, el aumento tomó por sorpresa a miles de conductores y refuerza un esquema de ajustes unilaterales.

Desde el Comité señalaron que la suba impacta de forma directa en los costos del transporte de cargas y de pasajeros, presión que termina trasladándose a precios en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo. Además, cuestionaron que los usuarios no perciben mejoras acordes en el estado de las rutas ni en la calidad de los servicios concesionados.

En ese marco, el CONADUV apuntó contra AUBASA y el Gobierno bonaerense por el carácter “meramente recaudatorio” de la medida y reclamó mayor transparencia sobre el destino de los fondos. También anticiparon que evalúan presentaciones administrativas y judiciales para exigir la revisión del aumento y la apertura de instancias formales de control y participación ciudadana.

