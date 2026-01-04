4 de enero de 2026
REPERCUSIONES
“No es democracia, es saqueo”: CFK cargó contra EE. UU. tras la detención de Maduro
La expresidenta afirmó que Washington actuó fuera de la ley internacional y expuso el trasfondo energético del operativo bautizado “Resolución Absoluta”.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio tras la captura de Nicolás Maduro y calificó el accionar de Estados Unidos como un “secuestro literal” que viola el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, sostuvo que la administración de Donald Trump “volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”.
La exmandataria vinculó el operativo militar desplegado en Caracas con la histórica política del “Gran Garrote” (Big Stick) impulsada por Estados Unidos en América Latina. En ese marco, advirtió que ese tipo de intervenciones directas, lejos de favorecer a Washington, generaron en el pasado “atraso económico y social” en los países de la región y un profundo rechazo hacia la potencia norteamericana.
Cristina Kirchner remarcó que la detención de Maduro y de su esposa constituye un hecho “absolutamente ilegal e ilegítimo”, llevado adelante en el propio territorio venezolano, y alertó que el operativo dejó como saldo la muerte de numerosas personas. A su entender, el episodio configura un escenario de “alta inestabilidad” y sienta un precedente geopolítico peligroso, al habilitar a las grandes potencias a violar la soberanía de países más débiles.
En su descargo, la dirigente peronista desestimó los argumentos oficiales de Estados Unidos sobre la lucha contra el narcotráfico o la restauración democrática en Venezuela. Por el contrario, afirmó que el objetivo real de la denominada “Operación Resolución Absoluta” es “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional”, de manera abierta y sin disimulos.
Finalmente, CFK subrayó que el hecho trasciende las valoraciones que cada sector pueda tener sobre el gobierno de Maduro y advirtió que la violación del derecho internacional “habilitaría cualquier acto de apropiación territorial o de recursos” por parte de potencias con poder económico y militar, reabriendo un capítulo que, según señaló, América Latina creía superado.