4 de enero de 2026
INTERNACIONALES
Crisis en Venezuela: el TSJ designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina
La vicepresidenta quedó al frente del Ejecutivo luego del arresto de Nicolás Maduro y en medio de una transición inédita.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de manera temporal y cautelar la presidencia del país ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro. La decisión fue comunicada este sábado a través de una cadena nacional, en medio de una fuerte conmoción política e institucional.
Según el fallo, la medida se adopta luego de la detención de Maduro durante un operativo realizado por fuerzas militares de Estados Unidos en Caracas. El mandatario fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, donde deberá comparecer por causas vinculadas al narcotráfico, de acuerdo a la información oficial difundida.
Tras conocerse la noticia, Rodríguez reclamó una “prueba de vida” del presidente y señaló que se desconocía su paradero inmediato luego de la incursión armada. Pese a haber cuestionado inicialmente el accionar del gobierno estadounidense, la dirigente chavista quedó al frente de una transición política anunciada por el expresidente Donald Trump.
Rodríguez, de 56 años, es una figura central del chavismo desde hace casi dos décadas. Vicepresidenta desde 2018 y ministra de Hidrocarburos desde 2024, ocupó cargos clave como canciller, ministra de Economía, titular de Comunicación y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, además de haber iniciado su carrera política durante el gobierno de Hugo Chávez.