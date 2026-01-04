Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de enero de 2026 POR REDES

Escala la interna: Alonso chicaneó a Santilli por sus dichos contra Kicillof

Tras las acusaciones del ministro del Interior por la postura del gobernador frente a Venezuela, el ministro de Seguridad bonaerense defendió a Kicillof, cuestionó la falta de diálogo institucional con la Provincia y lanzó una dura chicana sobre el recorrido político y las aspiraciones electorales de Santilli.

