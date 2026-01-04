4 de enero de 2026
Escala la interna: Alonso chicaneó a Santilli por sus dichos contra Kicillof
Tras las acusaciones del ministro del Interior por la postura del gobernador frente a Venezuela, el ministro de Seguridad bonaerense defendió a Kicillof, cuestionó la falta de diálogo institucional con la Provincia y lanzó una dura chicana sobre el recorrido político y las aspiraciones electorales de Santilli.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió con dureza a responderle al ministro del Interior, Diego Santilli, tras las acusaciones contra Axel Kicillof por rechazar el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos. Santilli había afirmado que el gobernador “siempre está del lado de los dictadores, delincuentes y narcotraficantes”.
Alonso cuestionó el tono de los dichos y le reclamó a Santilli mayor responsabilidad institucional. “Si dice defender la democracia en otros territorios, empiece por respetar la de su propio país. Menos ataques y más seriedad para el cargo que ocupa”, sostuvo el funcionario bonaerense.
En ese marco, el ministro provincial también apuntó a la falta de diálogo entre Nación y Provincia. Recordó que Santilli no convocó al gobernador a una reunión para abordar temas sensibles, como la deuda que Buenos Aires reclama al Gobierno nacional, y lo instó a priorizar la gestión por sobre la confrontación política.
El cruce incluyó además una chicana directa al recorrido político del ministro del Interior y a sus aspiraciones electorales. “En todo su recorrido político no se le conoce un solo logro que haya fortalecido la democracia; lo que sí creció fue su exposición en las revistas del corazón”, lanzó Alonso.
La polémica se originó luego de que Kicillof repudiara el accionar de Estados Unidos en Venezuela por considerar que viola el derecho internacional. Las declaraciones derivaron en un nuevo capítulo de tensión entre funcionarios nacionales y provinciales, con la política exterior y la interna bonaerense como telón de fondo.