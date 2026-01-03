Trump: "EEUU gobernará Venezuela hasta que logremos una transición segura"

El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó la captura de Nicolás Maduro como una "muestra espectacular" del poderío militar norteamericano. En esa línea adelantó que el país norteamericano gobernará Venezuela hasta lograr una transición ordenada y advirtió que están preparados para un segundo ataque de ser necesario.



“Queríamos actuar hace cuatro días, pero el mal tiempo lo impidió”, explicó el republicano y enfatizó que la residencia donde se alojaba Maduro era una “fortaleza”. Según reveló, ambos fueron llevados desde esa casa hacia un helicóptero que salió de Caracas para luego subirse a bordo del buque de guerra estadounidense Iwo Jima, desplegado en aguas del Caribe. “Se dirigirán a Nueva York. Tuvieron un vuelo agradable en helicóptero. Estoy seguro de que les encantó, pero han matado a mucha gente”, ironizó Trump.

En ese barco partieron rumbo a Nueva York para ser procesados y juzgados. No hay detalles de la hora a la que llegarán.

“Vi la operación (en Venezuela) en tiempo real desde Mar-a-Lago. La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, dijo y afirmó que no hubo bajas estadounidenses. El presidente, sin embargo, mencionó algunos heridos. Estados Unidos tendrá una “fuerte participación en la industria petrolera venezolana”, indicó luego. Caracas posee las mayores reservas de petróleo del planeta.





Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Los delitos de los que Estados Unidos acusa a Maduro



Según la acusación, Maduro habría integrado la conducción del llamado “Cartel de los Soles”, una presunta red conformada por altos funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.



La causa es considerada una de las acciones judiciales más relevantes iniciadas por Estados Unidos contra un jefe de Estado en ejercicio. Su avance podría tener consecuencias políticas, institucionales y diplomáticas tanto en Venezuela como en el resto de América Latina.



En las próximas horas, Washington deberá definir los pasos judiciales, el cronograma de audiencias y el régimen de detención, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de un caso sin precedentes recientes.



Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que el dictador venezolano afrontará “un juicio por cargos penales en los Estados Unidos”, luego de ser capturado y trasladado fuera de Venezuela, la madrugada de este sábado.



Además, señaló que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee, tras una conversación con Rubio.



“Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”, indicó en X el senador Lee, sobre dicha conversación.



El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para “proteger a personal estadounidense de ataques inminentes”, pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.



