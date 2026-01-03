El Frente Renovador repudió la intervención en Venezuela y cuestionó el alineamiento de Milei

REPERCUSIONES

Venezuela en llamas: la política bonaerense se parte entre repudios y celebraciones Dirigentes del oficialismo y la oposición en la provincia de Buenos Aires reaccionaron con dureza y posiciones antagónicas frente a los bombardeos estadounidenses en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Mientras sectores del peronismo denunciaron una violación al derecho internacional, referentes libertarios y aliados celebraron la caída del régimen chavista.