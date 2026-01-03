3 de enero de 2026
“LA DEMOCRACIA NO SE IMPONE"
El Frente Renovador repudió la intervención en Venezuela y cuestionó el alineamiento de Milei
El Frente Renovador fijó una posición contundente frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y rechazó de manera categórica cualquier intento de imponer la democracia por la fuerza. A través de un comunicado y declaraciones de Sebastián Galmarini, el espacio advirtió sobre las consecuencias políticas, institucionales y regionales de una acción unilateral que viola el derecho internacional.
En el documento difundido por el partido, el Frente Renovador sostuvo que la legitimidad o ilegitimidad de un gobierno no puede resolverse mediante acciones armadas de un país extranjero. Por el contrario, remarcaron que los conflictos internos deben ser dirimidos por los propios pueblos, a través de mecanismos democráticos, pacíficos y soberanos, sin injerencias externas.
La fuerza recordó que su postura ha sido clara y sostenida a lo largo del tiempo. En ese sentido, señaló que siempre exigió transparencia electoral en Venezuela, la publicación de las actas y denunció la opacidad del proceso político, pero aclaró que ninguna irregularidad institucional puede utilizarse como excusa para una invasión militar que solo agrava el sufrimiento de la población civil.
El comunicado también cuestionó con dureza la decisión del gobierno de Donald Trump de atacar Venezuela invocando acusaciones de “narcoterrorismo” y eludiendo el debate y la autorización del Congreso estadounidense. Para el Frente Renovador, se trata de una medida antidemocrática y unilateral que desconoce los controles institucionales y el principio de división de poderes.
En esa misma línea se expresó Sebastián Galmarini, quien afirmó que “nunca una intervención militar puede traer paz, prosperidad ni mucho menos una democracia sustentable”. El dirigente sostuvo que toda invasión u operación militar debe ser rechazada, sin importar qué país la ejecute, en defensa del principio de autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional.
Galmarini remarcó además que la decisión de Estados Unidos constituye una abierta violación del derecho internacional y de las resoluciones de los organismos multilaterales. Si bien reconoció que Venezuela no cuenta con un gobierno democrático, aclaró que esa situación no habilita acciones militares externas ni soluciones impuestas desde el exterior.
Por último, el referente del Frente Renovador apuntó contra el presidente Javier Milei y cuestionó su postura frente al conflicto. Según Galmarini, el posicionamiento del Gobierno nacional no merece un análisis serio, ya que responde a una estrategia electoralista destinada a alimentar la polarización, aun a costa de dañar los intereses, el prestigio y la tradición diplomática de la Argentina.
El Frente Renovador cerró su pronunciamiento reafirmando que “la democracia no se impone por la fuerza” y reclamó una pronta resolución del conflicto en el marco del diálogo, la paz y el respeto irrestricto al derecho internacional, con el menor daño posible para el pueblo venezolano.