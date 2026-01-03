3 de enero de 2026
"GRAVE"
Kicillof condenó la intervención de EE.UU. en Venezuela y defendió la tradición argentina de no intervención
Axel Kicillof se pronunció con dureza contra el accionar militar de EE.UU en Venezuela y advirtió sobre sus consecuencias para la estabilidad regional. A su vez, afirmó que la Provincia condena la intervención por tratarse de una “grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional”.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof se pronunció con dureza contra el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela y advirtió sobre sus consecuencias para el orden internacional y la estabilidad regional. A través de un mensaje público, afirmó que la Provincia de Buenos Aires condena la intervención por tratarse de una “grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional”.
Kicillof sostuvo que la operación estadounidense vulnera normas básicas del sistema multilateral y sienta un precedente peligroso. En ese sentido, remarcó que este tipo de acciones alteran la estabilidad regional y erosionan los consensos internacionales construidos para evitar el uso unilateral de la fuerza entre Estados soberanos.
El mandatario provincial subrayó que la intervención contradice de manera explícita la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Además, señaló que desconoce el principio de no intervención, uno de los pilares históricos de la política exterior argentina y latinoamericana.
En su pronunciamiento, Kicillof apeló a doctrinas centrales de la diplomacia nacional, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo, que establecen el rechazo al uso de la fuerza y a las injerencias extranjeras, especialmente cuando están motivadas por intereses económicos o geopolíticos.
Asimismo, recordó que la Argentina posee una extensa tradición en la defensa del diálogo internacional, la soberanía de los pueblos y la integridad territorial de los Estados. En esa línea, reafirmó la prohibición del uso de la fuerza como mecanismo de resolución de conflictos y la primacía de las soluciones pacíficas.
Finalmente, el gobernador advirtió que los principios de defensa de la paz, la no intervención y la soberanía no pueden subordinarse a conveniencias económicas coyunturales. Con ese mensaje, Kicillof se sumó a las voces del arco político que cuestionaron la intervención estadounidense y reclamaron el respeto irrestricto del derecho internacional.