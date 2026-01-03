Venezuela en llamas: la política bonaerense se parte entre repudios y celebraciones

Los bombardeos de Estados Unidos en distintos puntos de Venezuela y el secuestro de Maduro son actos de agresión militar imperialista inadmisibles, nueva versión de la Doctrina Monroe. Debe ser repudiada abiertamente. A ganar las calles en toda América Latina — Christian Castillo (@chipicastillo) January 3, 2026

Repudiamos la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Estas acciones violentan el derecho internacional, atentan contra la soberanía del pueblo venezolano y sientan un peligroso precedente para la región y el mundo. — Andrés Larroque (@larroqueandres) January 3, 2026

𝐌𝐢𝐥𝐞𝐢, 𝐞𝐥 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐜𝐢𝐩𝐚𝐲𝐨 𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐨𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨



Hace apenas unas horas, al festejar el inexplicable bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, Javier Milei terminó de recibirse de gran cipayo.



Las y los argentinos no podemos aceptar que el Presidente, en… — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) January 3, 2026

No, Maduro no es el Presidente de Venezuela. Es el líder del Cartel de los Soles, una agrupación narco-terrorista que usurpó el poder en Venezuela, y que se dedicaba a traficar drogas a los Estados Unidos. Trump no necesitaba la aprobación del Congreso para APREHENDER al… — Agustín Romo (@agustinromm) January 3, 2026