Volver | La Tecla Nacionales 3 de enero de 2026 INVASION

El secuestro de un presidente: ¿Estados Unidos, juez y verdugo del mundo?

Sin absolver al régimen de Maduro ni sus graves violaciones a los DD.HH, la captura forzada del presidente venezolano marca una ruptura inédita del derecho internacional. La operación reabre el fantasma del intervencionismo, expone intereses geopolíticos y sienta un precedente peligroso.

Compartir