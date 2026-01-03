3 de enero de 2026
PANORAMA COMPLICADO
Año difícil para la carne: frigoríficos anticipan menos consumo y hacienda en 2026
La Cámara de las Industrias Cárnicas advirtió sobre un escenario complejo para el próximo año, marcado por menor oferta de ganado, presión exportadora y un consumo interno debilitado. En Buenos Aires la faena cayó 13%.
El 2026 comenzó sin brindis ni augurios optimistas para la industria de la carne. Con un tono seco y directo, la Cámara de las Industrias Cárnicas (Cainca) difundió su primer comunicado del año bajo un título elocuente: “Comienzo de un año difícil”. El texto, que llegó a la redacción de Bichos de Campo, traza un diagnóstico crudo sobre el escenario que enfrentan los frigoríficos orientados al mercado interno.
Cainca es una entidad de reciente conformación que nuclea a plantas frigoríficas que abastecen principalmente al consumo doméstico, con fuerte presencia en el conurbano bonaerense. Desde ese lugar de la cadena cárnica —el de quienes faenan animales para terceros y no son dueños de la hacienda— advierten que el contexto productivo y económico presenta señales de alerta para el corto y mediano plazo.
Uno de los primeros factores señalados es el impacto de un buen año para la producción primaria vacuna. Según la entidad, esto generó una renovada apuesta por el negocio ganadero que derivará en 2026 en un proceso de retención de vientres, una dinámica que no se observaba desde hace años. Esa decisión, celebrada en términos productivos, tendrá como contracara una menor oferta de animales disponibles para faena.
A ese escenario se suma el aumento de la demanda mundial de carne vacuna, impulsado por una menor producción global. Cainca advierte que esta situación ya provocó una suba del precio internacional y una fuerte presión exportadora, lo que empujará al alza los valores de la hacienda. Incluso, estiman que las exportaciones argentinas podrían crecer al menos un 20% en volumen respecto de 2025.
En el plano interno, el panorama es inverso. El debilitamiento del poder adquisitivo de los consumidores impacta de lleno en el consumo de carne vacuna, que viene siendo reemplazada por alternativas más económicas como el pollo y el cerdo. Esta retracción de la demanda doméstica limita la capacidad de las plantas para trasladar costos y sostener niveles de actividad.
Cainca también advierte sobre la continuidad de la caída en los precios de los subproductos, tanto en el mercado internacional como en el local. El cuero y las menudencias, que en muchos casos se utilizan como parte de pago del servicio de faena, siguen perdiendo valor, lo que reduce una fuente clave de ingresos para los frigoríficos, tal como ocurrió durante 2025.
Con menor disponibilidad de hacienda, mayor competencia entre plantas y una presión exportadora que absorbe animales tentados por mejores precios, el diagnóstico es contundente. La entidad anticipa una disminución de las cabezas faenadas por establecimiento y un aumento relativo de los costos fijos, lo que profundizará la competencia entre frigoríficos para sostener el punto de equilibrio económico.
En ese contexto, Cainca deja un mensaje claro hacia las autoridades. Advierte que no es admisible la tolerancia frente a frigoríficos o cooperativas de faena que incumplen exigencias impositivas, sanitarias o laborales para subsistir. Esa competencia desleal, señalan, termina perjudicando a quienes operan dentro de la legalidad y destruye el trabajo genuino en toda la cadena cárnica.
Realidad en PBA
Los industriales de la carne nucleados en la Cámara de la Indusria Cárnica (CAINCA) aseguran que la faena de vacunos cayó 13%en octubre, de modo que la actividad ingfresó en “una situación complicada”
“En los últimos años el sector de faena vacuna de la Provincia de Buenos Aires ha entrado en una situación complicada, generada por la suba de los costos y la disminución de los ingresos por la venta de subproductos. Para muchas plantas el resultado final da negativo, lo que hace imposible afrontar contingencias e invertir en mejoras”, alertaa la CAINCA.
Entre noviembre del 23 y el momento actual, el incremento promedio en los servicios y gastos generales fue del 289%, mientras los ingresos por subproductos crecieron el 213%. Esto generó un punto de quebranto en las plantas.
Este resultado se calculó antes de los impuestos y sin imprevistos, situación que deja en la mayoría de las plantas con vida financiera pero no económica.