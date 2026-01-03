Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de enero de 2026 PANORAMA COMPLICADO

Año difícil para la carne: frigoríficos anticipan menos consumo y hacienda en 2026

La Cámara de las Industrias Cárnicas advirtió sobre un escenario complejo para el próximo año, marcado por menor oferta de ganado, presión exportadora y un consumo interno debilitado. En Buenos Aires la faena cayó 13%.

Compartir