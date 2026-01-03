3 de enero de 2026
APAGÓN MASIVO
Otro municipio bonaerense avanza contra EDESUR por el apagón masivo en plena ola de calor
El Municipio de Quilmes inició una actuación administrativa de oficio contra la empresa EDESUR SA, en virtud del corte masivo del suministro eléctrico que afectó al distrito durante la madrugada del 31 de diciembre de 2025.
El procedimiento, que se llevo adelante a través de la Dirección General de Defensa de Usuarios, Consumidores y Lealtad Comercial, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, se originó a raíz de la interrupción del servicio que dejó a miles de vecinos y vecinas sin energía eléctrica en la antesala de las celebraciones de fin de año. La magnitud del hecho se vio agravada por las elevadas temperaturas registradas durante esa jornada, lo que implicó un riesgo para la salud de la población, la correcta conservación de alimentos y medicamentos, y el bienestar general de la comunidad en el marco de una intensa ola de calor.
En ese contexto, la autoridad municipal ordenó a la empresa la presentación de un informe detallado que dé cuenta, entre otros aspectos, de las causas que originaron el corte, las zonas afectadas, la duración de la interrupción en cada barrio, las medidas adoptadas para el restablecimiento del servicio, la cantidad de reclamos recibidos y los mecanismos de comunicación e información brindados a los usuarios durante el evento.
La información requerida permitirá a la Dirección General de Defensa del Consumidor evaluar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la prestataria del servicio, brindar asesoramiento adecuado a los damnificados y analizar la eventual aplicación de sanciones conforme a la normativa vigente en materia de defensa del consumidor.