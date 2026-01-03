Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de enero de 2026 APAGÓN MASIVO

Otro municipio bonaerense avanza contra EDESUR por el apagón masivo en plena ola de calor

El Municipio de Quilmes inició una actuación administrativa de oficio contra la empresa EDESUR SA, en virtud del corte masivo del suministro eléctrico que afectó al distrito durante la madrugada del 31 de diciembre de 2025.

