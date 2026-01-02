2 de enero de 2026
INSÓLITO
Se fue de vacaciones sin avisar y dejó sin carne al hospital
El grave episodio ocurrió en Necochea. La ausencia de una firma y la llegada del nuevo año fueron determinantes para que se cayera el expediente para la compra de los alimentos.
Sería gracioso si no fuera tan grave: un hospital municipal se quedó sin carne para los enfermos porque un funcionario que debía firmar el expediente de la licitación se fue de vacaciones sin avisar y no estuvo ahí para poner la rúbrica.
Ocurrió en Necochea, donde el Concejo Deliberante había aprobado una licitación para la compra de carne y pollo para el centro de salud de la comuna, el hospital Emilio Ferreyra. Debería haber sido una cuestión de rutina, ya que es el cuerpo deliberativo el encargado de aprobar todas las licitaciones.
Sin embargo, esta vez faltó algo: la firma del secretario del Concejo, José Alvariño, referente local de La Libertad Avanza (LLA). Ocurre que Alvariño se había tomado unos días de descanso, pero no lo comunicó. Y entonces no estampó su firma, requerida para formalizar el acto administrativo.
La combinación de circunstancias determinó el peor resultado: el expediente había sido aprobado en la última sesión de 2025, que se realizó el 30 de diciembre. En realidad debía concretarse antes, pero debió postergarse por la falta de acuerdo entre los bloques sobre un expediente relativo a la subasta del Complejo Casino.
Esa postergación no dejó margen para corregir posibles errores como la ausencia de una firma antes de que terminara el año. Y, al llegar 2026, por las normas que rigen los expedientes municipales, la licitación “se cayó” automáticamente.
Ahora el Ejecutivo deberá volver a llamar a licitación y todo el trámite se iniciará otra vez. En el medio, el suministro de carne y pollo para el centro asistencial queda comprometido.