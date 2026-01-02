2 de enero de 2026
A LA JUSTICIA
Un intendente del Conurbano denunció a Edesur por fallas en el suministro eléctrico
Debido a los constantes problemas en el servicio, un jefe comunal llevará a Edesur a tribunales. Pedirá habilitar la feria judicial para que se trate
Los problemas con el suministro eléctrico volvieron a encender las alarmas en Berazategui y el municipio decidió avanzar por la vía judicial. Frente a una seguidilla de cortes que se repitieron durante los últimos días, el intendente Carlos Balor confirmó que denunciará a la empresa Edesur por el impacto que la situación genera en la vida cotidiana de los vecinos.
Desde la comuna explicaron que las interrupciones de energía no solo dejan a oscuras a miles de hogares, sino que además afectan un servicio esencial como el acceso al agua potable. En Berazategui, gran parte del abastecimiento depende de pozos que funcionan con bombas eléctricas, por lo que cada apagón provoca también la falta de agua en amplias zonas del distrito.
Ante ese escenario, el jefe comunal resolvió acelerar los tiempos y solicitar la habilitación de la feria judicial para poder presentar la denuncia sin demoras. El objetivo, remarcan desde el Ejecutivo local, es que la Justicia intime a la empresa a restablecer el servicio de manera inmediata y la obligue a encarar las obras necesarias para garantizar un suministro regular y previsible.
En el entorno de Balor señalan que la paciencia de los vecinos está agotada y que las respuestas de la distribuidora resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. “No se trata de cortes aislados, sino de una situación recurrente que se repite cada vez que sube la demanda”, deslizan desde el municipio.
La decisión de acudir a los tribunales no es nueva en la historia reciente del distrito. Años atrás, el exintendente Juan José Mussi también había llevado a Edesur ante la Justicia por deficiencias similares. Ahora, su sucesor retoma ese camino con la expectativa de que el Poder Judicial avance con mayor celeridad y fije responsabilidades.
El reclamo de Berazategui se da en un contexto regional complejo. El 31 de diciembre, durante la madrugada, un apagón de gran escala dejó sin energía a buena parte del sur del conurbano bonaerense y a sectores de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de una de las jornadas más calurosas del año.
Ese antecedente reforzó la preocupación de los intendentes de la zona, que advierten sobre la fragilidad del sistema eléctrico y la falta de inversiones estructurales. En ese marco, la denuncia que prepara Berazategui busca sentar un precedente y presionar para que la empresa concesionaria cumpla con sus obligaciones.
Mientras tanto, desde el municipio aseguran que seguirán monitoreando la situación barrio por barrio y no descartan sumar nuevas acciones si los cortes persisten. La prioridad, insisten, es garantizar servicios básicos y llevar una respuesta concreta a los vecinos que vienen padeciendo las consecuencias de un suministro cada vez más inestable.