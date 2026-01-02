Un intendente del Conurbano denunció a Edesur por fallas en el suministro eléctrico

BOLETÍN OFICIAL

Provincia amplía la emisión de Letras del Tesoro con una colocación directa Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía bonaerense habilitó la reapertura de Letras del Tesoro por hasta $24.000 millones, con garantía de coparticipación y amortización íntegra al vencimiento.