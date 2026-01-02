Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de enero de 2026 “OPERATIVO MAFIOSO”

Allanaron la casa del denunciante de la AFA y Carrió fue a apoyarlo

Se trata de Matías Yofe, presidente de la Coalición Cívica de Pilar, quien realizó denuncias por la mansión de Toviggino. Fue acusado de extorsión y la policía fue a registrar su vivienda mientras no estaba. Carrió fue al lugar y denunció que se trata de una persecución.

