Viernes, 2 enero 2026
Argentina
Buenos Aires
2 de enero de 2026
“OPERATIVO MAFIOSO”

Allanaron la casa del denunciante de la AFA y Carrió fue a apoyarlo

Se trata de Matías Yofe, presidente de la Coalición Cívica de Pilar, quien realizó denuncias por la mansión de Toviggino. Fue acusado de extorsión y la policía fue a registrar su vivienda mientras no estaba. Carrió fue al lugar y denunció que se trata de una persecución.

“Es un operativo judicial-policial mafioso.” Con estas palabras, la líder de la Coalición Cívica / Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI), Elisa Carrió, defendió al presidente del partido en el distrito de Pilar, Matías Yofe, en momentos en que la policía allanaba su casa, en el marco de una causa por extorsión.

Ocurre que Yofe (que no estaba en su domicilio en ese momento) presentó denuncias por presunta corrupción tanto en el caso que envuelve a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el que fue a la Justicia por la mansión de Pablo Toviggino en Pilar, como en la trama de supuestos manejos irregulares con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) por la que está imputado el ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio.

Carrió fue a la casa de Yofe mientras los uniformados (de la Policía bonaerense y la Prefectura Naval Argentina) la estaban allanando, y allí dijo que se trataba de un operativo “mafioso” de persecución contra el dirigente.

En tanto, el propio Yofe fue demorado por la policía en Mar del Plata, donde se encontraba en el momento del allanamiento a su domicilio.

Carrió denunció que el allanamiento incluyó elementos de “violencia institucional” y que la acusación contra Yofe por extorsión es una “falsa denuncia”.
 

