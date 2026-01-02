2 de enero de 2026
LOS MÍOS Y LOS TUYOS
Insólito: intendente tiene Presupuesto con votos opositores y la abstención de los suyos
El Concejo Deliberante de Azul aprobó el cálculo de gastos y recursos gracias a buena parte de la oposición. El oficialismo y Somos se abstuvieron porque no se cumplió el compromiso de introducir modificaciones por parte del Ejecutivo.
El Concejo Deliberante de Azul, distrito gobernado por el camporista Nelson Sombra, fue escenario de una insólita situación, cuando se trató la aprobación del Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo.
En sesión extraordinaria, y cuando se debatía el proyecto con modificaciones elevado por el jefe comunal, se presentaron dos despachos: uno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el otro de Interpretación, Legislación y Seguridad Pública.
La lectura y fundamentación de los mismos estuvo a cargo de los concejales Luís Hoursouripe, de La Libertad Avanza y de Agustín Puyou, de la UCR, señala el medio Séptima Sección, que fueron arduamente debatidos.
Tras las alegaciones se procedió a la votación, dando como resultado 9 votos afirmativos (LLA, GEN, PRO y UCR), es decir, casi toda la oposición, mientras que el oficialismo y
Somos Buenos Aires sumaron 9 abstenciones y 9 abstenciones.
En este marco, cabe recordar que una semana atrás se había votado que el proyecto de Presupuesto regresara al Ejecutivo para que se le introduzcan modificaciones, las que fueron realizadas el pasado, aunque dejó un mensaje a los ediles opositores.
“En virtud de lo expuesto, solicito por su intermedio a los señores concejales que, habiendo tomado las sugerencias realizadas y adecuado el cálculo de recursos y gastos para el ejercicio 2026, convoquen a la brevedad a sesión extraordinaria para aprobar un Presupuesto que incluye recortes que afectarán el normal funcionamiento de los servicios que brinda habitualmente el municipio de Azul y que perjudica no solo a los trabajadores municipales sino también a toda la comunidad”.
Justamente, con ese mismo justificativo, los ediles del oficialismo optaron por no aprobar el Cálculo de Recursos y Gastos para el 2026, que sí fue apoyado por el grueso de los bloques opositores.