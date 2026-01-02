Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de enero de 2026 LOS MÍOS Y LOS TUYOS

Insólito: intendente tiene Presupuesto con votos opositores y la abstención de los suyos

El Concejo Deliberante de Azul aprobó el cálculo de gastos y recursos gracias a buena parte de la oposición. El oficialismo y Somos se abstuvieron porque no se cumplió el compromiso de introducir modificaciones por parte del Ejecutivo.

