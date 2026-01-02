2 de enero de 2026
AUMENTOS
A partir de mañana, viajar a la costa será mucho más caro
Desde el gobierno bonaerense oficializaron un aumento en los peajes de las rutas que administra Aubasa. Comenzará a regir a partir de las 00 horas
Los conductores que circulan por las rutas concesionadas a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) se encuentran con un nuevo esquema de peajes que impacta de lleno en el costo de viajar. La Provincia de Buenos Aires oficializó la actualización tarifaria tanto para la Autopista Buenos Aires–La Plata como para el Sistema Vial Integrado del Atlántico, en el marco del mecanismo de revisión trimestral atado al Coeficiente de Variación Tarifario (CVT).
La medida quedó plasmada en resoluciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicadas en el Boletín Oficial bonaerense, luego de la audiencia pública correspondiente y sin objeciones por parte de los organismos de control. Según se explicó, el ajuste responde a la evolución de salarios, precios mayoristas y el índice de precios al consumidor, variables que integran la fórmula de actualización.
En la Autopista Buenos Aires–La Plata, uno de los corredores más transitados del área metropolitana, los valores varían según la estación y el horario. En Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, un auto particular (categoría 1) paga $1.400 en hora pico y $1.100 fuera de ese rango. Para los vehículos de mayor porte, como los de categoría 7, el peaje trepa hasta $16.000 en hora pico y $12.800 en hora no pico.
En el peaje de Villa Elisa, también en sentido ascendente, las tarifas son más bajas pero siguen la misma lógica. La categoría 1 abona $700 en hora pico y $600 en horario no pico, mientras que la categoría 7 alcanza los $8.400 y $6.700 respectivamente. En tanto, en las estaciones de Quilmes, Berazategui y Bernal, el peaje para autos quedó fijado en $1.000 en hora pico y $800 fuera de ese horario.
El aumento no se limita al conurbano. Las rutas que conectan con la costa atlántica, clave en temporada turística, también exhiben nuevos valores. En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, el peaje para la categoría 1 se ubicó en $7.000, mientras que los vehículos de categoría 6 deben desembolsar $34.900 por pasada.
En General Madariaga, el cruce cuesta $3.000 para autos y hasta $14.700 para las categorías más altas.
Algo similar ocurre en Mar Chiquita, donde la tarifa para la categoría 1 quedó en $3.300 y asciende a $16.100 para la categoría 6. Se trata de cifras que reconfiguran el presupuesto de quienes viajan con frecuencia por estos corredores, tanto por trabajo como por turismo.
Desde el Gobierno bonaerense sostienen que la actualización es necesaria para garantizar el mantenimiento, la operación y la seguridad vial en las trazas concesionadas. Sin embargo, el nuevo cuadro tarifario vuelve a encender el debate sobre el peso de los peajes en la economía diaria y el impacto acumulado de los aumentos en un contexto de inflación persistente.