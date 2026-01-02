2 de enero de 2026
POR DECRETO
Los ministros de Milei arrancan el año con un aumentazo de sus sueldos
El Gobierno nacional formalizó un incremento de los haberes de todos los funcionarios del gabinete del Presidente de la Nación. La medida llega en medio de un récord de despidos en el sector público.
El Poder Ejecutivo nacional dictó el Decreto 931/2025 mediante el cual dispuso un reordenamiento del esquema salarial de las autoridades superiores del Estado, habilitando la aplicación de los incrementos acordados en paritarias de la Administración Pública Nacional, pero estableciendo como condición central la existencia de superávit fiscal. De esta forma, los ministros tendrán un aumento salarial de 90 por ciento.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro Diego Santilli, alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios con rango equivalente, aunque excluye expresamente al Presidente y al Vicepresidente de la Nación.
Según fundamenta el decreto, la decisión se enmarca en la salida de una crisis económica y financiera “de extrema gravedad” heredada a fines de 2023, caracterizada por estanflación, déficits gemelos, reservas negativas, alta inflación y niveles récord de pobreza e indigencia. En ese contexto, el Gobierno recuerda que la inflación interanual había alcanzado el 211,4%, la pobreza el 52,9% y la indigencia el 18,1%, mientras que la economía caía un 4,5% interanual.
Como parte del ajuste inicial, el Ejecutivo destaca que en 2024 se congelaron las remuneraciones de las autoridades superiores, se eliminaron 8 ministerios, 110 secretarías y subsecretarías y 409 direcciones, y se redujo la dotación del sector público nacional en alrededor de 60 mil agentes, lo que habría generado un ahorro anual superior a los 3,4 billones de pesos.
El decreto sostiene que, tras esas medidas, la gestión logró 22 meses consecutivos de superávit fiscal, con un superávit financiero acumulado del 0,6% del PBI y un superávit primario del 1,7% del PBI en los primeros once meses de 2025. Además, se remarca una fuerte desaceleración inflacionaria, que habría llevado el índice interanual al 31,3% en octubre de 2025, y una caída de la pobreza hasta el 27,5%, según estimaciones oficiales.
En ese marco, el Gobierno considera que corresponde avanzar hacia una “estructura salarial adecuada, competitiva y coherente con las responsabilidades asumidas” por las autoridades superiores, como parte de una estrategia de largo plazo orientada a la profesionalización del Estado, basada en criterios de mérito, desempeño, transparencia y rendición de cuentas.
La norma dispone que, a partir de enero de 2026, se extiendan a las autoridades superiores los incrementos salariales acordados en las actas paritarias de 2024 y 2025 del Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional. Asimismo, establece que los futuros aumentos que se homologuen en ese ámbito también serán aplicables a dichos funcionarios.
No obstante, el decreto introduce una cláusula clave: si la Administración Pública Nacional registra déficit fiscal financiero, las remuneraciones de las autoridades superiores quedarán automáticamente congeladas, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo, hasta tanto se restablezca el superávit. La medida busca reforzar el superávit fiscal como “ancla” del programa económico.
Además, se instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar e implementar un nuevo sistema de empleo público, con ingreso por mérito, evaluación periódica del desempeño, movilidad por competencias y esquemas salariales vinculados a las responsabilidades del cargo.
Finalmente, el Poder Ejecutivo invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el criterio de congelamiento salarial automático ante situaciones de déficit fiscal, reforzando el mensaje de disciplina presupuestaria en todos los niveles del Estado.