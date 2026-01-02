Volver | La Tecla Nacionales 2 de enero de 2026 POR DECRETO

Los ministros de Milei arrancan el año con un aumentazo de sus sueldos

El Gobierno nacional formalizó un incremento de los haberes de todos los funcionarios del gabinete del Presidente de la Nación. La medida llega en medio de un récord de despidos en el sector público.

