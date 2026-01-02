Apps
DRAMATICO

Tragedia en Suiza: 40 muertos y 115 heridos en el incendio de un bar

El fuego se inició por bengalas en botellas de champagne que alcanzaron el techo inflamable del pub Le Constellation

Tragedia en Suiza: 40 muertos y 115 heridos en el incendio de un bar
Una fiesta se convirtió en una de las peores tragedias recientes en Suiza cuando un incendio devastó el bar Le Constellation en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana el 1 de enero.

Las autoridades confirmaron al menos 40 muertos y 115 heridos, muchos de ellos en estado grave con quemaduras extensas y problemas respiratorios por inhalación de humo tóxico.

El fuego comenzó cuando bengalas adheridas a botellas de champagne, encendidas como parte de la fiesta, alcanzaron los paneles acústicos inflamables del techo en el sótano del local. 
Se bloqueó la principal vía de escape hacia la terraza, y la única escalera estrecha se convirtió en un cuello de botella. 

Entre las causas, se encuentra la liberación de gases combustibles que pueden encenderse violentamente y provocar  una descarga eléctrica generalizada o una contracorriente.

Los bomberos, la policía y los servicios médicos llegaron rápidamente, desplegando helicópteros y ambulancias. 

La zona fue acordonada y se estableció una restricción aérea. Muchos heridos fueron trasladados a hospitales en Lausana y otros cantones, e incluso a centros en países vecinos como Francia e Italia.

Tragedia en Suiza: 40 muertos y 115 heridos en el incendio de un bar

