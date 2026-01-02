2 de enero de 2026
POLEMICA EN PUERTA
Villa Gesell: reducen el operativo de guardavidas y crece la preocupación
La decisión oficial deja amplias franjas horarias sin cobertura y obliga a trabajadores privados a operar sin respaldo ni refuerzos.
El gobierno municipal de Villa Gesell, encabezado por el intendente Gustavo Barrera, implementó desde el 1° de enero de 2026 un recorte en el operativo de seguridad en playas que generó un fuerte rechazo de trabajadores y puso en alerta a sectores vinculados al turismo y la prevención. La decisión redujo de manera unilateral el horario histórico de cobertura de los guardavidas municipales, que pasó de 8 a 20 horas a 10 a 19, dejando extensas franjas del día sin presencia estatal en la costa.
Desde la Unión de Guardavidas de Villa Gesell (UGVG) advirtieron que la medida implica un retroceso en materia de seguridad pública, al desproteger a miles de vecinos y turistas que concurren diariamente al mar. El recorte, denuncian, no fue acompañado por ninguna explicación técnica ni informe operativo que justifique la reducción del servicio en plena temporada alta.
La situación se vuelve aún más grave en sectores críticos como el muelle, donde existen más de 500 metros de playa sin cobertura de seguridad, en una zona de alto riesgo y gran afluencia de público. En paralelo, los guardavidas privados quedan obligados a trabajar en soledad, sin refuerzos ni respaldo municipal, trasladando la responsabilidad del Estado a trabajadores que no cuentan con recursos ni garantías suficientes.
Mientras el municipio promociona a Villa Gesell como un destino turístico seguro, los hechos muestran un escenario opuesto: menos guardavidas, menor presencia estatal y mayor riesgo. Para la UGVG, la decisión configura un ajuste encubierto que prioriza el recorte presupuestario por sobre la prevención y el cuidado de la vida.
En este contexto, integrantes de la Unión de Guardavidas mantuvieron una reunión con concejales de todos los bloques, donde abordaron el funcionamiento del Operativo de Seguridad en Playa, el fallo judicial que obliga a modificar el concurso de ingreso, el futuro pliego de concesiones 2026 y el proyecto de municipalización del servicio. Tras el encuentro, el gremio destacó la importancia de generar conciencia sobre los derechos laborales y ratificó su disposición a seguir trabajando de manera unida frente a lo que consideran una política de ajuste peligrosa.