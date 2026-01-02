Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de enero de 2026 PESAR

Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza marplatense que condenó a Carlos Monzón

La doctora falleció el jueves en el distrito de General Pueyrredon y desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata expresaron sus condolencias. La magistrada sentenció al ex boxeados por el femicidio de Alicia Muñíz.

