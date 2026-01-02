Apps
Viernes, 2 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
2 de enero de 2026
PESAR

Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza marplatense que condenó a Carlos Monzón

La doctora falleció el jueves en el distrito de General Pueyrredon y desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata expresaron sus condolencias. La magistrada sentenció al ex boxeados por el femicidio de Alicia Muñíz.

Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza marplatense que condenó a Carlos Monzón
Compartir

La jueza Alicia Ramos Fondeville, quien en 1989 condenó al boxeador Carlos Monzón por el femicidio de su ex pareja Alicia Muñiz, murió y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata sacó un comunicado para informar sobre el deceso.

“Con profundo pesar, se informa el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, acontecido el 1° de enero de 2026 en nuestra ciudad”, indicaron desde la entidad.

En 1989, Fondeville presidió la Cámara Penal que juzgó a Monzón por el crimen de Muñiz, a quien arrojó desde un balcón, por lo que fue sentenciado a 11 años de prisión.

En las últimas horas se conoció que la magistrada atravesaba una enfermedad y que, tras mucho tiempo de lucha, falleció a los 90 años, según supo la Agencia Noticias Argentinas. 

“La Dra. Ramos Fondeville fue una figura histórica de la Justicia local y nacional. Se desempeñó como magistrada de reconocida trayectoria y fue la primera mujer en presidir nuestro Colegio, abriendo camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción. Su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva”, expresaron.

En agosto de 2025, al cumplirse los 50 años del Colegio, las autoridades le entregaron una medalla conmemorativa “en reconocimiento a su legado y a su aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad”.

En el comunicado expresan que “su vida profesional estuvo signada por la firmeza, la independencia y la vocación de servicio. Su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios”.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

EN LA CALLE

Empleo público: Milei arrasó con casi 60 mil puestos de trabajo en varios organismos

El gobierno nacional cerró un nuevo año con una dotación de empleados públicos cada vez menor en entidades fundamentales para la sociedad. El detalle de los sectores más castigados.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Cambios en Educación: vuelve Bracchi y asume como subsecretaria en la Provincia

Aumentó el transporte público: cuánto cuesta viajar desde enero

Empleo público: Milei arrasó con casi 60 mil puestos de trabajo en varios organismos

Tensión ambiental en Mar del Plata: impugnan la construcción de ambicioso proyecto inmobiliario

¡Llegó Lando! Maxi López y Daniela Christiansson reciben a su segundo hijo

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET