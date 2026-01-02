Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de enero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Tensión ambiental en Mar del Plata: impugnan la construcción de ambicioso proyecto inmobiliario

La Asamblea Playas del Sur interpuso un recurso de nulidad contra la declaración de impacto ambiental aprobada por el EMSUR. Entre los argumentos, destacan la falta de certezas sobre la línea de ribera y la crisis institucional generada tras la renuncia de la cúpula del ente municipal.

