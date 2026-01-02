2 de enero de 2026
BOLETÍN OFICIAL
Provincia amplía la emisión de Letras del Tesoro con una colocación directa
Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía bonaerense habilitó la reapertura de Letras del Tesoro por hasta $24.000 millones, con garantía de coparticipación y amortización íntegra al vencimiento.
La Provincia de Buenos Aires dispuso la reapertura y suscripción directa de Letras del Tesoro en pesos por hasta $24.000 millones, en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro correspondiente al ejercicio 2025. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 129-SSFIMECONGP-2025, firmada por la subsecretaria de Finanzas del Ministerio de Economía, Analía Tello, y publicada en el Boletín Oficial.
La decisión se apoya en la normativa vigente que faculta a la Tesorería General de la Provincia a emitir instrumentos de deuda de corto plazo para cubrir desfasajes estacionales de caja y administrar las necesidades financieras del ejercicio. En ese sentido, el Presupuesto 2025 establece los límites máximos de endeudamiento y habilita la utilización de Letras del Tesoro tanto para financiamiento corriente como para la cancelación de emisiones previas.
Las Letras corresponden a la reapertura del instrumento en pesos a tasa de interés variable con vencimiento el 25 de junio de 2026, emitido originalmente el 18 de diciembre de 2025. Devengarán intereses calculados en base al promedio de la tasa TAMAR de bancos privados, más un margen fijo del 5% nominal anual, con pagos previstos en marzo y junio del próximo año y amortización íntegra al vencimiento.
La colocación se realizará mediante suscripción directa, con integración en pesos y un monto de ampliación autorizado de hasta $24.000 millones. Los títulos contarán con garantía de recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, podrán ser negociados en mercados locales y serán liquidados a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con la Caja de Valores como entidad depositaria.
Según se informó, la operatoria cuenta con la autorización del Gobierno nacional y se enmarca en la estrategia financiera provincial orientada a refinanciar compromisos de corto plazo y ordenar el perfil de vencimientos. Desde el Ministerio de Economía señalaron que los servicios de capital e intereses serán afrontados con rentas generales, sin afectar la continuidad de la prestación de servicios públicos.