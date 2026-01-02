Empleo público: Milei arrasó con casi 60 mil puestos de trabajo en varios organismos
El gobierno nacional cerró un nuevo año con una dotación de empleados públicos cada vez menor en entidades fundamentales para la sociedad. El detalle de los sectores más castigados.
Un relevamiento privado dio a conocer que en noviembre de 2025 la dotación de empleados públicos nacionales fue de 281.785 cargos en relación a los 341.473 de diciembre de 2023. De esta manera, se registró una una caída de 59.688 puestos laborales.
El informe realizado por el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, indicó que del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo.
Asimismo, del total de cargos perdidos entre ambos meses, la administración centralizada es la que registra la mayor, con 15.780 cargos. Le siguen el Correo oficial con 5.191 cargos, la Operadora Ferroviaria S.E. con 3.504, ARCA con 3.152 cargos, CONICET con 2.074, Banco de la Nación Argentina con 2.010, Aerolíneas Argentinas con 1.913, entre los más importantes.
Según explicó Argañaraz, si se analiza la intensidad de la reducción de cada una de las instituciones, dada la manera en que se registran los cargos, se tiene que cuatro redujeron el 100%, es decir que desaparecieron. Estas son el Ente de obras hídricas de saneamiento (ENOHSA), Instituto nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), Instituto nacional de la agricultura familiar, campesina e indígena (INAFCI) y Desarrollo de capital humano ferroviario SAPEM.
A estas cuatro, le siguieron la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal con una reducción del 79%, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) con una merma de planta del 51% y la Casa de la Moneda con una del 44%.
En el otro extremo, las cuatro instituciones con menor reducción porcentual de cargos fueron el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) con una del 5%, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) con una del 7,5%, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con una del 10,5% y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) con el 10,5%.