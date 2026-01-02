Cambios en Educación: vuelve Bracchi y asume como subsecretaria en la Provincia

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la designación de Claudia Cristina Bracchi como nueva subsecretaria de Educación, en reemplazo de Pablo Leonardo Alberto Uruiza, quien presentó su renuncia al cargo.

La medida se formalizó a través del expediente EX-2025-44314194-GDEBA-SDCADDGCYE de la Dirección General de Cultura y Educación. La renuncia de Uruiza fue aceptada a partir del 1° de diciembre de 2025 mediante la Resolución Conjunta N° 6423/25, mientras que Bracchi fue designada en su reemplazo desde esa misma fecha.

Según se detalla en la resolución, la nueva subsecretaria reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para el ejercicio de la función. La designación cuenta con el aval de la Dirección General de Cultura y Educación y con la intervención de los organismos competentes, entre ellos la Dirección Provincial de Personal y la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos.

Bracchi es profesora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Además, cursa el Doctorado en Ciencias de la Educación en la FAHCE/UNLP.

En el ámbito académico, se desempeña como Profesora Titular Ordinaria de la cátedra Fundamentos de la Educación en la Facultad de Bellas Artes (FBA/UNLP), Profesora Adjunta Ordinaria en la cátedra Sociología de la Educación y Profesora Titular interina del Seminario de Licenciatura “Estado, Cultura y Sociedad: Jóvenes y Escuela Secundaria”, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Asimismo, es investigadora de la UNLP y la UBA. Actualmente integra el proyecto de investigación “La construcción social de las violencias en la escuela: un estudio sobre la vida emocional de los y las jóvenes estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires, en contextos de exclusión”, dirigido por la doctora Carina Viviana Kaplan, donde se desempeña como codirectora.