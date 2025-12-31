31 de diciembre de 2025
VERANO GASOLERO
Viajar sí, gastar no: el nuevo manual de las vacaciones 2026
Con un peso depreciado, monedas regionales más fuertes y un escenario de cautela en el consumo, las familias ajustan el presupuesto, reducen la duración de los viajes y priorizan escapadas cortas y destinos cercanos para no resignar descanso sin desbordar los gastos.
El verano 2026 llega con aumentos moderados en la canasta vacacional, pero con una brecha cada vez más marcada entre viajar dentro del país o cruzar la frontera. Así lo revela un informe de la consultora Focus Market, que muestra cómo el contexto cambiario y la cautela en el gasto están redefiniendo las decisiones turísticas de las familias argentinas.
El relevamiento analiza el costo de vacacionar durante 15 días para una familia tipo —dos adultos y dos menores— incluyendo vuelos y hotelería tres estrellas con desayuno. Entre los destinos nacionales más elegidos, Mar del Plata encabeza el ranking con un gasto estimado de $5.121.156, apenas un 4% más que en 2024. Le siguen Mendoza, que se suma este año con un costo de $3.610.467, y Bariloche, que se dispara a $7.693.084 tras un aumento interanual del 28%.
En los destinos internacionales, los números son aún más contundentes. Vacacionar en Río de Janeiro implica un desembolso total de $8.412.283, con una suba del 6%, impulsada principalmente por el costo de los pasajes aéreos. En Punta del Este, el incremento alcanza el 32% interanual y eleva el gasto total a casi $11 millones, mientras que Santiago de Chile se ubica en torno a los $7.362.873.
La principal explicación está en el frente cambiario: durante 2025 el peso argentino se depreció un 36,97%, mientras monedas regionales como el real brasileño y el peso chileno se apreciaron entre un 7% y un 13%. Esto encareció fuertemente el consumo turístico en el exterior, con subas en pesos de hasta el 63% en productos típicos de Brasil y del 52% en Chile.
Ante este escenario, ganan terreno las escapadas cortas y el turismo de cercanía. Estancias de pocos días en destinos próximos al AMBA —como Pilar, Luján o San Andrés de Giles— aparecen como opciones más accesibles, en un verano marcado por decisiones racionales, planificación extrema y un consumo que busca sostener el descanso sin romper el presupuesto familiar.