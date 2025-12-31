Volver | La Tecla Nacionales 31 de diciembre de 2025 VERANO GASOLERO

Viajar sí, gastar no: el nuevo manual de las vacaciones 2026

Con un peso depreciado, monedas regionales más fuertes y un escenario de cautela en el consumo, las familias ajustan el presupuesto, reducen la duración de los viajes y priorizan escapadas cortas y destinos cercanos para no resignar descanso sin desbordar los gastos.

